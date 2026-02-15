Джамала призналась, хочет ли снова быть музыкальным продюсером Нацотбора на 'Евровидение'

В прошлом году в этой роли была певица Тина Кароль.

Известная украинская певица и музыкальный продюсер Национального отбора на "Евровидение-2026" Джамала ответила, будет ли она в следующем году в этой роли.

В своем Instagram артистка отметила, что работа с участниками конкурса отняла у нее немало времени и ресурсов.

"Честно говоря, оценивая весь объем работы и ответственности, которые стоят за этим процессом, это заняло много времени и немало ресурсов, заставило поставить многие личные планы на паузу. Я не воспринимаю это как потерю - скорее как опыт, который требует осмысления", - подчеркнула Джамала.

Исполнительница добавила, что пока не решила для себя, хочет ли пережить эти эмоции еще раз. Об этом она откровенно написала так:

"Это действительно тяжелая и требовательная работа, и мне просто нужно время, чтобы честно ответить себе, готова ли я пройти этот путь еще раз".

Напомним, ранее Джамала честно ответила, нарушила ли она правила Руслана на национальном отборе "Евровидение-2026". Певица считает, что каждый член жюри имеет право высказывать свое мнение.

