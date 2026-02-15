'У смелых есть счастье': украинской спортсменке прямо на Олимпиаде сделал предложение боец ВСУ

Мужчина хочет отпраздновать свадьбу в "гуцульском" стиле.

Украинской фристайлистке Екатерине Коцар, которая прошла в финал Олимпийских игр-2026 в бигейре, сделали предложение сразу после выступления.

Как пишет Суспільне Спорт, жених спортсменки с лета 2024 года служит в медицинских войсках Вооруженных сил Украины. Для того, чтобы поддержать любимую на соревнованиях и сделать ей предложение, Богдану пришлось писать рапорт об отпуске и временном выезде из страны:

"С очень крутым человеком договаривался. Очень умный, глубокий, мудрый человек. Говорю: смотрите, такая ситуация, а он говорит: "Я понимаю все риски, потому что многие же не возвращаются, с одной стороны, но с другой стороны, Конституция говорит, что все мы свободные люди. Поэтому я тебе доверяю, пиши рапорт". Я написал рапорт, все согласовали. И вот я здесь".

Мужчина признался, что уже два года думал над предложением любимой. По его словам, в начале отношений Екатерина стояла перед важным вопросом: уйти из профессии или остаться.

"Я, ее родители - мы поддержали ее в том, чтобы продолжать, потому что шанс поехать на Олимпийские игры уникальный и упустить его нельзя. Я себе представлял этот момент еще тогда где-то так, а это было два года назад. С тех пор произошло очень много разных событий, когда Катруся оказалась на Олимпиаде. У смелых есть счастье. Так сложилось, что меня отпустили, и вот я здесь", - добавил военный.

Девушка приняла предложение, но рассказала журналистам, что не ожидала такого поворота. "Когда я отошла от третьей попытки и увидела, что один человек стоит за пределами этих ограждающих конструкций, я поняла, что сейчас что-то будет", - добавила девушка.

Напомним, ранее украинская фехтовальщица Ольга Харлан рассказала, что они с женихом-иностранцем Луиджи Самеле ждут ребенка.

