В Европе озвучили мрачные перспективы касательно членства Украины в ЕС

Несмотря на призывы Зеленского, европейцы требуют от украинцев терпения и соблюдения процедур.

Европейские правительства не готовы предоставить Украине конкретную дату вступления в Европейский союз, несмотря на настойчивые призывы Киева. Об этом заявила глава внешнеполитического ведомства ЕС Кая Каллас, которую цитирует Reuters.

"У меня такое ощущение, что государства-члены не готовы назвать конкретную дату. Впереди еще много работы", – сказала Каллас во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.

Как отмечает Reuters, вступление Украины в ЕС в 2027 году было прописано в 20-пунктном мирном плане, над которым в последние месяцы работали США, Украина и ЕС. Но во многих европейских столицах эту дату считают абсолютно нереалистичной, поскольку рассматривают вступление в ЕС как длительный процесс, в котором прогресс основан на заслугах страны-кандидата в адаптации к стандартам ЕС.

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс согласился с мнением, которое озвучила Кая Каллас.

"Да, мы понимаем, что нам нужна Украина в Европейском Союзе, и да, когда я разговариваю со многими главами государств, у меня складывается впечатление, что нет готовности принять дату", – сказал он.

Вместе с тем Ринкевичс отметил, что пока не закончится война, Украина не сможет стать членом ЕС, а он пока не видит, чтобы Россия была готова к миру.

Перспективы окончания войны в Украине

Как писал УНИАН, накануне министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский выразил убеждение, что исход войны в Украине определит тот, кто первым сломается. И поскольку Украина успешно сдерживает превосходящие силы противника на фронте, получает западную помощь и не поддается на энергетический террор, фактически вопрос сводится к тому, когда сломается Россия.

Между тем в США считают, что война в Украине не закончится классическим поражением одной из сторон. Госсекретарь Марко Рубио считает, что конфликт завершится переговорами, по которым Украина пойдет на болезненные уступки по Донбассу.

