Украина бьет по РФ преимущественно своим оружием, но ПВО зависит от поставок партнерами, - Ким

Ким отметил, что государство в первую очередь должно вкладывать средства в безопасность.

Большая часть оружия, которое сейчас поражает россиян, украинского производства. Об этом сказал в эфире День.LIVE глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

Он подчеркнул, что нужно наращивать производство оружия, чтобы быть независимыми от других стран. По его словам, на сегодняшний день Украина очень зависит от поставок ракет ПВО партнерами.

"То есть оружие по уничтожению врага на земле уже в основном украинское", - подчеркнул Ким.

При этом он добавил, что государство в первую очередь должно вкладывать средства в безопасность. Он отмечает, что повышение зарплат военным должно происходить.

"Есть вещи популистские, а есть практические. Что хотят слышать люди? Мол, давайте заберем зарплату депутатов и дадим ее военным. А что на практике должно происходить? Нужно найти баланс бюджета для того, чтобы финансировать заслуженно военных и при этом не потерять в производстве оружия. Хотя его делают с кучей скандалов и множеством проблем. Это большой корабль, в нем всегда есть дыры из-за плохих людей", - подчеркнул Ким.

По его словам, при общении с военными есть понимание, что действительно проблема оплаты труда есть. Он добавил, что наши бойцы отмечают, что россияне платят больше и поэтому это стимулирует ехать на войну как на работу.

"Наши военные воюют не за деньги, а за страну. Но они хотели бы, чтобы им платили соответственно. Есть большой перекос, что у человека, который воевал четыре года, нет каких-то преференций перед человеком, который подписал новый контракт и получает подъемные деньги", - сказал Ким.

По его словам, общество должно поставить приоритет:

"Мы одновременно хотим и воевать, и хорошо жить. Нужно, чтобы каждый для себя расставил приоритеты: безопасность или холодильник, на самом деле".

Украина открывает экспорт оружия - что известно

Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина делает исторический шаг, открывая экспорт своей оборонной продукции. В течение 2026 года в странах Европы начнут работу десять экспортных центров, которые будут заниматься продвижением и производством отечественных технологий.

При этом он отметил, что в феврале происходит запуск мощностей в Германии - производство украинских дронов. В Британии действуют производственные линии. Он подчеркнул, что это все наши украинские технологии.

