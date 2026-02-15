Циклон будет бушевать, но недолго: Диденко предупредила о контрастной погоде в понедельник

По прогнозу, еще ночью будут сильные осадки, которые днем прекратятся.

В погоде в понедельник, 16 февраля, будут наблюдаться "сплошные контрасты". Во многих регионах Украины ожидаются сильные осадки, которые, впрочем, уже в этот же день прекратятся. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, ночная температура воздуха будет разной:

в западных областях -7...-13 градусов;

в северных: Житомирская область -12, Киевская область -8, Черниговская область -7, Сумская область +1;

в центре: Винницкая область -12, Кропивницкий -2, Черкасская область -7, Полтавская область -1, Днепр +1;

в восточных +1+4 градуса;

в южной части -2...+4, в Крыму до +8 градусов.

Днем в понедельник ожидаются следующие температурные условия:

запад и север -5...-10 градусов;

центр -2...+4;

восток +3...+8 градусов;

юг +2...+5, в Крыму до +10 градусов.

Что касается осадков, то, по данным синоптика, пока на них будет влиять циклон, поэтому ближайшей ночью будут сильный мокрый снег и метели:

"На юге, на востоке, в большей части центра - дождь и местами мокрый снег, сильные осадки! Ветер в понедельник - северо-западный, сильный, до штормовых порывов, разве что в западных областях максимум умеренный".

На дорогах в западных и северных областях, а также в Винницкой и Черкасской областях - гололедица, отметила Диденко.

"Однако днем в понедельник циклон, который уже вызывает местами осложнения погоды, покинет территорию Украины - осадки практически повсеместно прекратятся. Ветер сильный еще останется", - спрогнозировала синоптик.

В Киеве, по ее словам, в воскресенье и ближайшей ночью будут сильные осадки, в частности мокрый снег и снег. Также ожидаются штормовой ветер и метели:

"Днем 16 февраля в столице без существенных осадков, разве что незначительные остатки снега полетят, и похолодание до -6...-9 градусов! На дорогах будет очень скользко, гололедица!".

Как сообщал ранее УНИАН, синоптик Виталий Постригань предупреждал, что по Украине ударят два циклона. По его словам, первый циклон 15-16 февраля существенно осложнит погоду: ожидается значительный дождь, местами с мокрым снегом. Сразу за этим придет морозный воздух из Скандинавии, и в ночь на понедельник температура упадет до -5°...-10°, дороги станут скользкими.

Второй южный циклон придет в среду, 18 февраля. Он принесет снег на фоне слабых морозов. Постригань прогнозирует "образование снежного покрова, снежную кашу и гололед со слизью".

