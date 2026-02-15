На сторону Украины перешел россиянин из элитного подразделения дронщиков 'Рубикон'

Мужчина говорит, что насмотрелся на военные преступления "освободителей" и больше не смог этого терпеть.

Российский военнослужащий, воевавший в элитном подразделении операторов БПЛА "Рубикон", перешел на сторону Украины. В интервью проекту "Хочу жить" он рассказал некоторые особенности работы российских дронщиков.

Россиянин Мирослав Симонов утверждает, что попал в захватническую армию против воли. Якобы на улице его задержала полиция и под угрозой возбуждения уголовного дела предложила либо пойти на срочную службу с перспективой отправки на фронт, либо подписать контракт с Минобороны и устроиться в подразделение обеспечения, где уже служил его отец.

Однако после подписания документов Симонова, по его словам, направили в подразделение БПЛА, которое дислоцируется на оккупированной Луганщине. Атмосферу в подразделении россиянин описывает как жесткую - с постоянным психологическим давлением и физическим воздействием. В частности, Симонов вспоминает о различных унижениях и угрозах переводом в "мясные" подразделения в случае несогласия с командирами.

Видео дня

Когда российское Минобороны начало формировать специальное подразделение дронщиков "Рубикон", командиры Симонова получили приказ направить туда часть "боевых специалистов". По словам россиянина, командиры не хотели отдавать хороших специалистов, поэтому отправили его и еще одного солдата, которых считали "ненужными".

Руководство "Рубикона" Симонов описывает как "случайных" людей, которые больше всего ценят в подчиненных лояльность и фанатизм. Но это не мешало командирам мотивировать лояльных фанатиков угрозами и запугиваниями.

В конце концов, после дополнительного обучения Симонов оказался на позициях в районе Купянска, где он, по его собственным словам, выполнял обязанности техника. Переломным моментом для себя россиянин называет эпизод, когда российские дронщики убили случайную девочку в Купянске.

По словам Симонова, дрон нанес удар "не по тем координатам", но реакция в общем чате батальона и отношение командования к этому случаю все равно были одобрительными.

Симонов утверждает, что этот эпизод его шокировал и мотивировал к бегству с фронта. Подделав документы о командировке, он сбежал в Россию, планируя затем выехать в Казахстан. Однако дома его задержали и вернули на фронт уже в роли штурмовика. Тогда россиянин, по его словам, обратился к украинскому проекту "Хочу жить", где ему дали инструкции, как безопасно перейти на украинские позиции и сдаться украинским военным.

Симонов утверждает, что теперь хочет воевать на стороне Украины, потому что очень обижен на свое государство, которое "сломало не только мою жизнь, но и жизнь очень многих ребят".

Российские пленные: последние новости

Как писал УНИАН, российский солдат, захваченный в плен на Константиновском направлении, после ранения сдался украинским военным и в течение полутора месяцев оставался на позиции вместе с воинами 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр", помогал строить укрепления, выполнял хозяйственные работы и даже участвовал в обороне.

Позже россиянин объяснил свое решение тем, что знал о приказе российского командования не брать пленных и опасался, что в случае захвата позиции россиянами, его могут убить вместе с украинскими защитниками.

Вас также могут заинтересовать новости: