На сторону Украины перешел россиянин из элитного подразделения дронщиков 'Рубикон'

Российский военнослужащий, воевавший в элитном подразделении операторов БПЛА "Рубикон", перешел на сторону Украины. В интервью проекту "Хочу жить" он рассказал некоторые особенности работы российских дронщиков.
Россиянин Мирослав Симонов утверждает, что попал в захватническую армию против воли. Якобы на улице его задержала полиция и под угрозой возбуждения уголовного дела предложила либо пойти на срочную службу с перспективой отправки на фронт, либо подписать контракт с Минобороны и устроиться в подразделение обеспечения, где уже служил его отец.
Однако после подписания документов Симонова, по его словам, направили в подразделение БПЛА, которое дислоцируется на оккупированной Луганщине. Атмосферу в подразделении россиянин описывает как жесткую - с постоянным психологическим давлением и физическим воздействием. В частности, Симонов вспоминает о различных унижениях и угрозах переводом в "мясные" подразделения в случае несогласия с командирами.
Когда российское Минобороны начало формировать специальное подразделение дронщиков "Рубикон", командиры Симонова получили приказ направить туда часть "боевых специалистов". По словам россиянина, командиры не хотели отдавать хороших специалистов, поэтому отправили его и еще одного солдата, которых считали "ненужными".
Руководство "Рубикона" Симонов описывает как "случайных" людей, которые больше всего ценят в подчиненных лояльность и фанатизм. Но это не мешало командирам мотивировать лояльных фанатиков угрозами и запугиваниями.
В конце концов, после дополнительного обучения Симонов оказался на позициях в районе Купянска, где он, по его собственным словам, выполнял обязанности техника. Переломным моментом для себя россиянин называет эпизод, когда российские дронщики убили случайную девочку в Купянске.
По словам Симонова, дрон нанес удар "не по тем координатам", но реакция в общем чате батальона и отношение командования к этому случаю все равно были одобрительными.
Симонов утверждает, что этот эпизод его шокировал и мотивировал к бегству с фронта. Подделав документы о командировке, он сбежал в Россию, планируя затем выехать в Казахстан. Однако дома его задержали и вернули на фронт уже в роли штурмовика. Тогда россиянин, по его словам, обратился к украинскому проекту "Хочу жить", где ему дали инструкции, как безопасно перейти на украинские позиции и сдаться украинским военным.
Симонов утверждает, что теперь хочет воевать на стороне Украины, потому что очень обижен на свое государство, которое "сломало не только мою жизнь, но и жизнь очень многих ребят".
Российские пленные: последние новости
Как писал УНИАН, российский солдат, захваченный в плен на Константиновском направлении, после ранения сдался украинским военным и в течение полутора месяцев оставался на позиции вместе с воинами 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр", помогал строить укрепления, выполнял хозяйственные работы и даже участвовал в обороне.
Позже россиянин объяснил свое решение тем, что знал о приказе российского командования не брать пленных и опасался, что в случае захвата позиции россиянами, его могут убить вместе с украинскими защитниками.