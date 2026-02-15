Существует целое множество способов согреться без отопления, и вы могли не знать о каких-то из них.

В Украине сейчас бывает непросто поддерживать комфортную температуру в доме в условиях отключений отопления. К счастью, существуют способы сохранить тепло без дорогостоящего оборудования. Часть из них связана с личными привычками, другие – с правильным использованием пространства.

О том, что это за способы и как согреться зимой без отопления, пишет популярный журнал "The Spruce".

Как согреться без отопления и электричества – бытовые лайфхаки

Сперва рассмотрим варианты, предполагающие личное согревание и повышение температуры непосредственно тела человека.

Одевайтесь слоями и носите домашнюю обувь

Общеизвестно, что в холодную погоду на улице следует надевать свитер, куртку и другие слои одежды. Тот же принцип применим и в помещении. Многослойность помогает удерживать тепло и облегчает регулирование температуры тела: при необходимости можно добавлять или снимать отдельные элементы одежды.

Теплые ноги способствуют ощущению общего тепла. Для дополнительного комфорта наденьте плотные шерстяные носки, используйте домашние тапочки либо легкую обувь, особенно если полы в доме холодные.

Пейте чаи, бульоны и другие теплые напитки

В холодные дни отдавайте предпочтение горячим блюдам, например тарелке супа. Домашний суп требует длительного приготовления, а кипящая кастрюля дополнительно прогревает кухню.

Также в том, как быстро согреться, полезны горячие напитки: кофе, чай, какао и другие. Тепло от жидкости передается организму, а горячая кружка помогает быстро согреть руки.

Используйте грелки или электрические одеяла

Грелки стоят относительно недорого и значительно повышают уровень комфорта. Их можно прикладывать к рукам и ногам во время отдыха.

Простую грелку можно изготовить самостоятельно, наполнив хлопковый мешочек горохом и подогревая его в микроволновке короткими интервалами по 30 секунд до нужной температуры. Также подойдут электрическое одеяло или подогреваемый наматрасник.

Проводите больше времени на верхних этажах

Теплый воздух поднимается вверх. Если в доме несколько этажей, старайтесь чаще находиться на верхнем. В холодный период можно даже временно перенести рабочее место или телевизор наверх, чтобы создать более уютную обстановку.

Будьте активны и делайте зарядку

Движение способствует выработке тепла. Существует множество способов повысить температуру тела: уборка, физические упражнения, мелкий ремонт или активные игры. Полезно периодически напоминать себе о необходимости встать и подвигаться, чтобы избежать переохлаждения и скованности.

Как согреться в холодном помещении – способы обогрева всего дома

Теперь речь пойдет о том, как согреться дома, повышая общую температуру воздуха, что, конечно, занимает больше времени, но в конечном итоге создает больший комфорт.

Используйте духовку и плиту для готовки

Духовой шкаф и варочная поверхность выделяют тепло, нагревая кухню. Именно поэтому в теплое время года часто рекомендуют блюда без термической обработки. Но в том, как согреться без отопления в холодное время года, напротив, поможет частая готовка на плите и в духовке, чтобы дополнительно обогреть помещение.

Оставляйте духовку открытой после работы

После завершения выпечки в холодное время года можно оставить дверцу духовки открытой, чтобы горячий воздух поступал в комнату. Однако следует соблюдать осторожность, особенно если в доме есть дети или домашние животные, и не допускать их контакта с горячей поверхностью.

Также духовку нельзя использовать в качестве основного источника отопления, поскольку это может повысить уровень угарного газа в помещении.

Используйте увлажнители воздуха

Влажный воздух ощущается теплее, чем сухой. Но при работе отопления зимой воздух в помещении часто пересушивается. Для восстановления комфортного уровня влажности можно использовать увлажнитель. Модели с функцией теплого и холодного пара стоят дороже, однако обеспечивают дополнительный согревающий эффект.

Обеспечьте свободный доступ тепла от батарей

Порой отопление есть, но греет оно слабо. В таком случае важно убедиться, что тепло свободно распространяется по помещению. Мебель, шторы и другие предметы не должны перекрывать радиатор батареи, иначе циркуляция воздуха будет нарушена.

Не включайте вытяжку в ванной и на кухне

Влажность – ключевой фактор в том, как согреться в холодной квартире, поскольку она делает помещение более теплым по ощущениям. Поэтому после душа можно не включать вентилятор и оставлять дверь ванной открытой, чтобы влажный воздух распространялся по дому. То же самое относится и к вытяжке на кухне.

