Стубб не поверил в мягкие заверения Рубио о неизменных отношениях США и ЕС, - Politico

Президент Финляндии уверен, что США окончательно изменили приоритеты, и Европа теперь занимает не первое место.

В этом году представитель США на Мюнхенской конференции по безопасности, государственный секретарь Марко Рубио, занял менее агрессивную позицию, чем в прошлом году демонстрировал вице-президент Джей Ди Венс. Однако, как пишет Politico, один из главных европейских посредников Трампа, президент Финляндии Александер Стубб, рассматривает это как изменение тона, а не сути.

"Американская внешняя политика изменилась", – рассказал Стубб изданию, указав на Стратегию национальной безопасности США, которая содержит жесткие высказывания в сторону американских союзников в Европе.

Он сказал: "Американский подход сочетает идеологию и иерархию. Одно измерение является идеологическим: это явно в духе MAGA... а вторая линия – это принцип "Америка превыше всего".

Видео дня

Издание подчеркнуло, что, согласно словам Рубио, США все еще рассматривают европейские страны как союзников. Кроме того, посол США в НАТО Мэтью Уитакер, близкий союзник Трампа, сказал в интервью Politico, что "американцы не уходят".

Но Стабб отметил, что комментарии Рубио об Америке, которая перекладывает бремя обычной обороны на Европу, сосредотачиваясь на Западном полушарии и Азии, не так уж отличаются от прошлогодних комментариев Венса.

"Я думаю, что мы снизили температуру в трансатлантических отношениях", – сказал Стабб, отметив, что он разговаривал с Рубио примерно полчаса после выступления, добавив: "Мы уважаем суверенный выбор стран".

Комментарии Рубио продемонстрировали четкий порядок приоритетов для Вашингтона. По его словам, номером один является Западное полушарие, вторым – Индо-Тихоокеанский регион, а Европа – третий приоритет. Стубб добавил, что европейцы должны понять изменение в американской политике.

Президент Финляндии также подчеркнул, что партнерство остается неизменным. Военная интеграция Финляндии с Соединенными Штатами предшествует членству в НАТО, и двустороннее сотрудничество "лучше, чем когда-либо".

Он утверждает, что трансатлантические отношения не заканчиваются, а развиваются к другому балансу ролей.

"В интересах Соединенных Штатов иметь очень сильные оборонительные силы в Финляндии, Швеции и Норвегии", – сказал Стубб, предложив продолжать сотрудничество.

Выступление Марко Рубио

Напомним, что государственный секретарь США Марко Рубио выступил в Мюнхене с речью, в которой говорил о стремлении "Сделать Америку снова великой". Он подчеркнул общее наследие Европы и Америки и общие христианские ценности.

Он также коснулся темы войны в Украине, отметив, что в этой войне может не быть откровенного поражения одной из сторон на поле боя. Однако, подчеркнул он, Россия не достигла в Украине своих стратегических целей.

Вас также могут заинтересовать новости: