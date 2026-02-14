В Украине предлагали отменить 8 марта - узнайте, будем ли мы отмечать его в 2026 году.

Каждому украинцу известно, что 8 марта отмечается Женский день в Украине. Для кого это день борьбы за женские права, для кого-то - теплый семейный праздник, а кто-то и вовсе выступает против этой даты. Но мало кто остается равнодушным к торжеству.

В последние годы в связи с курсом на деккомунизацию появились предложения отменить Международный женский день в Украине. Мы разобрались, наступит ли праздник в этом году, стоит ли отправлять родным поздравления с 8 марта и получат ли украинцы дополнительные выходные.

История 8 марта как праздника

Впервые праздники, похожие на Женский день, начали отмечать в мире в самом начале 20 века. На тот момент положение женского пола было незавидным. В большинстве стран мира женщины не имели права голосовать, получали меньшую зарплату с худшими условиями труда, не могли занимать политические должности.

В 1910-ых годах в странах Америки и Европы проходили митинги, на которых женщины требовали уравнения в правах с мужчинами. Отмечать Международный женский день было предложено в 1910 году на собрании женщин-социалисток. Считается, что эта идея принадлежит немецкой феминистке Кларе Цеткин. Главной целью торжества было объявлено предоставление избирательного права женскому полу.

В последующие годы на 8 марта ежегодно проводились многотысячные женские акции протеста, а положение женщин постепенно улучшалось. В 1977 году праздник получил официальный статус в ООН и стал отмечаться в большинстве стран мира.

Отмечают ли Международный женский день в Украине

День женщин был официальным торжеством в СССР и остался таковым в Украине после обретения независимости. Кроме того, 8 марта входит в перечень государственных праздников, в честь которых предоставляется выходной.

В Украине на 8 марта принято дарить цветы и подарки женскому полу. А украинские феминистки проводят марши протеста и просветительские акции.

В 2023 году стало известно, что в Верховной Раде предлагают отменить Международный женский день из-за связи с коммунизмом, а вместо него принять День украинской женщины 25 февраля - это дата рождения Леси Украинки.

На данный момент законопроект не отклонен и не принят, Верховная Рада за него еще не голосовала. Пока закон не будет подписан и не вступит в силу, праздник не отменят. Поэтому Женский день в Украине 2026 года всё так же наступит 8 марта. Стоит ли отмечать его в семье - остается на усмотрение каждого.

Будет ли 8 марта в Украине выходным

Норма о предоставлении выходного в честь Дня женщин в Украине не отменялась, поэтому в честь праздника должно даваться дополнительное время для отдыха. В 2026 году 8 марта выпадает на воскресенье, поэтому нерабочий день по правилам переносится на понедельник и украинцы получают 3 выходных подряд - с 7 по 9 число.

Однако во время военного положение все нерабочие дни сверх нормы отменяются. Они не запрещены, но остаются правом работодателя, а не обязанностью. Поэтому предоставлять ли дополнительные выходные на 8 марта, в каждой компании будет решаться отдельно.

В любом случае, украинцы и так будут отдыхать 8 марта, поскольку оно будет воскресеньем. Поэтому у тех, у кого праздник ассоциируется с семейными посиделками, будет возможность отметить.

