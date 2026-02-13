Делимся элементарными советами, как почистить матрас самостоятельно дома.

В среднем человек проводит во сне треть своей жизни, поэтому очень важно, чтобы спальня оставалась не только уютной, но и чистой. Мы регулярно стираем постельное белье и пылесосим ковры, однако часто забываем о матрасе - хотя именно он ежедневно накапливает пыль, пот и микрочастицы кожи. От его же состояния напрямую зависит качество нашего сна и самочувствие. Рассказываем, чем почистить матрас в домашних условиях и как за ним ухаживать, чтобы он оставался свежим и безопасным для здоровья.

Ранее мы рассказывали, какие бытовые лайфхаки способны реально облегчить жизнь - 15 элементарных хитростей.

Как почистить матрас в домашних условиях, не используя "химию" и воду

Один из пользователей социальной сети Reddit рассказал, что долгое время не придавал значения уходу за матрасом - он регулярно менял постельное и был уверен, что этого вполне достаточно. Однако со временем стал замечать, что по утрам в спальне душно, а едва уловимый запах затхлости не исчезает даже после стирки простыней. По его словам, он "никогда не обращал особого внимания на свой матрас", пока не понял, что внутри накапливаются пыль и другие загрязнения, пишет британский таблоид The Express.

В поисках простого решения без воды и агрессивной "химии" он наткнулся на совет на том же Reddit: кто-то порекомендовал регулярно проходиться по поверхности обычным пылесосом. Сначала эта идея показалась ему слишком простой, но результат оказался заметным уже спустя некоторое время.

В итоге пользователь рассказал о шести простых шагах, которые помогают держать матрас в чистоте и сохранять свежесть в спальне:

полностью освободите матрас - снимите все постельное белье (простыни, наволочки и защитный чехол);

медленно пропылесосьте поверхность - используя мягкую насадку на пылесосе, медленно пройдите пылесосом сверху вниз, плавными, перекрывающими друг друга движениями: "Медленное движение поднимает пыль и волосы, а не заталкивает их глубже в матрас";

тщательно очистите швы и края - помощью узкой насадки уделите внимание стыкам, канту и углам;

делайте периодическую глубокую чистку - раз или два в месяц используйте пылесос для матрасов с функцией вибрации: "Вибрация разрыхляет мелкую пыль, скопившуюся глубоко внутри";

переворачивайте матрас - смена положения позволяет равномерно распределить нагрузку и предотвращает скопление пыли и влаги в одной области больше, чем в остальных;

еженедельно освежайте - раз в неделю потратьте две-три минуты на чистку поверхности матраса: "Это предотвращает повторное оседание пыли в глубине и помогает поддерживать свежий воздух в комнате".

Дополнительно постарайтесь чаще проветривать спальню, использовать съемный моющийся чехол и следить за уровнем влажности в комнате.

После того, как такая чистка станет привычкой, матрас станет ощутимо чище, воздух - легче, а проявления аллергии исчезнут.

