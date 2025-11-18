Проект госбюджета на следующий год уже рассматривается, но пока не принят.

Минимальная зарплата в Украине совершенно не менялась с апреля 2024 года. Поскольку цены на все только растут и прожить на "минималку" все сложнее, многие очень ждут, когда поднимется эта сумма.

Стоит отметить, что правительство уже публиковало план повышения этого показателя в следующие три года.

Когда повысят минимальную зарплату в Украине и на сколько

Начнем с того, какая сейчас минимальная зарплата в Украине. Она составляет восемь тысяч гривень до вычета налогов (-23%). Фактически на руки с этой суммы можно получить только 6160 гривень.

Видео дня

В сентябре Кабмин представил проект госбюджета на следующий год. Хотя документ еще не принят, можно узнать, какая минимальная зарплата в Украине будет, если он вступит в силу. Так, в новом году показатель подрастет до 8647 гривень (в час - 52 гривни).

Таким образом новая "минималка" не сильно будет отличаться от нынешней. Поднятие на 8% покроет только потери из-за инфляции. Поэтому доход украинцев, которые получают минимальную зарплату, существенно не вырастет, особенно если взять в расчет налоги и военный сбор. После их вычета останется около 6658 гривень.

В то же время стоит понимать, что любые прогнозы очень приблизительные. В условиях полномасштабной войны невозможно точно оценить влияние военных действий на экономику даже в ближайшем будущем.

Когда поднимут минимальную зарплату в Украине, государство сможет получить большое количество дополнительных налогов. Для населения вряд ли что-то изменится, ведь из-за повышения цен его покупательная способность не изменится. В то же время это может стать настоящим вызовом для бизнеса.

Вас также могут заинтересовать новости: