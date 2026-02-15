Рубио почти прямо сказал Европе, что нужно измениться или ее бросят, - анализ CNN

Речь Рубио на Мюнхенской конференции по безопасности стала очередным призывом к Европе.

Государственный секретарь США Марко Рубио на Мюнхенской конференции по безопасности назвал США "ребенком" Европы и сказал, что их судьбы всегда будут "переплетены". Но, по мнению авторов CNN, это противоречило его строгому политическому посланию.

Авторы напомнили слова из речи Рубио о том, что США готовы к "восстановлению", но только в соответствии со своими ценностями. Эти ценности включают принятие христианства и общего культурного наследия, закрытие границ и отказ от политики борьбы с климатическим кризисом. Он сказал, что США должны видеть реформированную Европу. И речь здесь, считают авторы, не только в деталях оборонных бюджетов, но и в кардинальных изменениях в системе ценностей континента.

"Он также сказал, что Европа и США "принадлежат друг другу". Но на этом этапе парной терапии, где отношения, полные насилия, приходят в упадок, послание было четким: меняйся или тебя покинут", - говорится в статье.

Авторы добавили, что Рубио уверял "либерально-центристских иностранных лидеров, что весь их взгляд ошибочен, повторяя мысли ультраправых популистских оппонентов, которые вполне могут свергнуть их на будущих выборах".

Перечисляя выступления мировых лидеров, авторы остановились на речи Владимира Зеленского. Он изобразил неотложное положение Украины, которая четвертый год борется в войне, которую в статье назвали "определяющим кризисом безопасности Европы после Второй мировой войны". Зеленский говорил на английском, тоном, который "намекал, что его меньше волнует возможность расстроить президента США Дональда Трампа". "Он сетовал на дух мирного процесса, который давит на Украину, и высмеял то, что Москва назвала "духом Анкориджа" – термин, призванный намекнуть на то, что Путин и Трамп заключили тайное соглашение во время встречи на Аляске в прошлом году", – пишут авторы.

Зеленский, отмечается в статье, привнес целеустремленность и срочность, которых не хватало обеспокоенным европейским лидерам. И это, добавили авторы, подчеркнуло точку зрения Рубио: Европе нужно изменить свою позицию.

"Европа, которую можно было увидеть, не вдохновляла. Скорее, казалось, что ей не хватает денег на реализацию собственных амбиций, и ее сжимают внутриполитические скандалы или тиканье часов для руководителей, время которых подходит к концу", - отметили авторы, напомнив, что на следующей Мюнхенской конференции премьер-министр Великобритании Кир Стармер может исчезнуть, Франция Макрона столкнется с президентскими выборами, а Трампу придется пережить промежуточные выборы.

"Как бы ни развивались эти гонки, вполне вероятно, что трансатлантические ссоры поглотят значительную часть кислорода. Украине остается только надеяться, что к тому времени наступит устойчивый и справедливый мир, но, скорее всего, ей придется спорить, чтобы ее услышали по поводу очередного эпизода в Европе и запутанного, горького отчуждения Америки", - заключает издание.

Речь Рубио – больше реакций

Напомним, что один из главных европейских посредников Дональда Трампа, президент Финляндии Александер Стубб, рассматривает речь Рубио как изменение тона, а не сути. По его мнению, Рубио продемонстрировал четкий порядок приоритетов для Вашингтона. По его словам, номером один является Западное полушарие, вторым – Индо-Тихоокеанский регион, а Европа – третий приоритет.

