Навроцкий сделал заявление о 'ядерном проекте' Польши

В Варшаве опасаются, что агрессия России может коснуться и Польши.

Польше пора задуматься о собственном ядерном оружии, учитывая растущую угрозу со стороны России. Об этом заявил президент страны Кароль Навроцкий в интервью польскому телевидению, пишет Bloomberg

"Я большой сторонник присоединения Польши к ядерному проекту. Мы являемся страной, которая находится прямо на границе вооруженного конфликта, и мы знаем, какое отношение агрессивная, имперская Российская Федерация имеет к Польше", – сказал он.

Вместе с тем Навроцкий не решился сказать, действительно ли Польша готова начать работу по созданию ядерного оружия. Он подчеркнул, что в вопросе вооружений Польша должна идти по пути соблюдения международного права.

На замечание, что Варшава в свое время подписала договор о нераспространении ядерного оружия, Навроцкий ответил, что Польше "нужно действовать в определенном направлении, чтобы мы могли начать работу".

Ядерное оружие в мире

Как писал УНИАН, соглашение между Россией и США о сокращении стратегических наступательных вооружений, известное как Договор СНВ-III, официально прекратило свое действие 5 февраля 2026 года, и не было достигнуто соглашения о новом соглашении или формальном продлении. Договор устанавливал взаимные лимиты для стратегических ядерных боеголовок и средств их доставки, и его окончание оставляет две крупнейшие ядерные державы без юридически обязательных ограничений на эти арсеналы впервые за более чем пять десятилетий.

Также мы писали, что жители стран Запада все чаще считают, что риск Третьей мировой войны в течение ближайших пяти лет является реальным. Несмотря на это, готовность населения платить за резкое увеличение оборонных бюджетов, в частности за счет повышения налогов или сокращения социальных услуг, остается ограниченной, что затрудняет усиление безопасности.

