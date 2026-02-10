Самые воздушные пирожки получаются из этого теста.

Каждый повар мечтает найти тот самый идеальный рецепт теста на пирожки, который остается нежнее пуха и при этом хорошо держит форму. Не так просто подобрать хорошие пропорции для изделий. Чтобы пироги не были "дубовыми" или слишком сухими, нужны правильные пропорции муки и жидкой основы.

Мы рассказали, как замесить самое вкусное тесто на пирожки, которое получается удачным и никогда не подводит. В нашей подборке два рецепта - с дрожжами и без - которые одинаково вкусные.

Дрожжевое тесто на пирожки

Таким способом можно готовить как сладкие, так и соленые изделия. Для рецепта лучше купить свежие дрожжи, чтобы реакция была максимальной.

Полный список ингредиентов:

триста миллилитров молока;

три стакана или четырста пятьдесят граммов муки;

три столовые ложки подсолнечного масла;

десять граммов сухих дрожжей;

чайная ложка сахара;

половина чайно ложки соли.

Молоко подогрейте до температуры около 40° и вмешайте соль, сахар, дрожжи и ложку муки - это будет опара. Оставьте ее на 20 минут, чтобы дрожжи активизировались. Затем добавьте в нее масло и просеянную муку. Замешивайте тесто руками, пока оно не станет пышным и однородным. Выложите в глубокую емкость, накройте пленкой и оставьте в теплом месте на 1 час.

За это время масса хорошо поднимется. Обомните ее руками и оставьте еще на 30 минут. После этого дрожжевое тесто на пирожки в духовке или на сковороде готово. Разделите его на порции, слепите пироги с начинкой, а затем пожарьте или запеките.

Пирожки на кефире без дрожжей

Это тесто получается воздушным даже без дрожжей благодаря реакции кефира с содой. По этому рецепту можно готовить как пирожки на сковороде, так и в духовке.

Подготовьте такие ингредиенты:

триста пятьдесят граммов муки;

двести пятьдесят миллилитров кефира;

столовая ложка подсолнечного масла;

чайна ложка сахара;

половина чайной ложки соды;

половина чайной ложки соли.

Смешайте кефир с сахаром, солью и содой. Оставьте на пару минут, чтобы началась реакция. Добавьте масло и просеянную через муку. Замесите тесто руками, накройте пленкой или полотенцем, и оставьте на полчаса.

Готовое тесто на пирожки в духовке или на плите нарежьте одинаковыми кусками. Тонко раскатайте, наполните начинкой и приготовьте изделия любым способом.

