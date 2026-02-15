РФ ударила по линии сборки ракет 'Фламинго': Зеленский раскрыл, что сейчас с производством

Зеленский раскрыл детали удара по оборонно-промышленному комплексу.

Российским оккупантам удалось поразить производственную линию, где собирались украинские крылатые ракеты "Фламинго", заявил президент Украины Владимир Зеленский. Глава государства отметил, что ранее эта информация не разглашалась из соображений безопасности, однако теперь, когда последствия удара преодолены, об этом можно говорить публично.

"У нас были технические проблемы. Если между нами, то одна из наших крупных производственных линий была уничтожена ракетами – российскими ракетами. Теперь я могу об этом говорить, потому что производство уже релоцировали и начали частично возобновлять. Перезапуск продолжается", – заявил президент в Мюнхене, согласно видео, опубликованному Офисом президента на Youtube.

Зеленский также подчеркнул, что враг уже почувствовал на себе работу "Фламинго". К примеру, недавно ракеты были применены по территории, с которой Россия запускает свои баллистические ракеты "Орешник". "Мы еще увидим результат, но считаем, что он уже есть", – резюмировал украинский лидер.

Справка - ракета "Фламинго"

"Фламинго" – украинская дальнобойная крылатая ракета класса "земля-земля". Она разработана для поражения стратегически важных военных объектов противника в глубоком тылу.

Основные характеристики (по открытым данным):

Тип: дозвуковая крылатая ракета.

Дальность полета: до 3000 км.

Скорость: около 900 км/ч.

Боевая часть: весом более 1 тонны.

Ранее УНИАН сообщал, что "Фламинго" нанесли удар по арсеналу с ракетами и боеприпасами в РФ.

