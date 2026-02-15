Отключение Starlink сократило удары дронами-камикадзе: Волошин о проблемах РФ со связью

Оккупанты активно ищут альтернативные средства связи для коммуникации и управления штурмами.

Россияне стали меньше атаковать дронами-камикадзе на Запорожском направлении после отключения терминалов Starlink, сказал в эфире Киев24 спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин.

"Стало меньше ударов дронами-камикадзе. Кроме того, после отключения у противника возникли определенные проблемы с коммуникацией и управлением пехотными штурмами", - отметил он.

При этом добавил, что российские оккупанты уже нашли какие-то альтернативные средства и продолжают более активно штурмовать. "Но были определенные проблемы. Думаю, что они и сейчас существуют на некоторых уровнях, но враг не перестал действовать коварно и не прекратил свою активность", - сказал Волошин.

Он подтвердил, что у врага были случаи "френдли фаер", то есть ударов по своим, после отключения терминалов Starlink. "По данным нашей разведки, по перехватам, действительно был один или два случая. Но нельзя сказать, что это было массовое явление", - подчеркнул он.

Запорожское направление

По его словам, многие говорят об украинском контрнаступлении на Запорожском направлении. "Мы сейчас ведем активную оборону, то есть защищаем те населенные пункты, в которые враг пытался проникнуть. Мы берем под контроль определенные участки линии боевого столкновения, так называемую "серую зону", - рассказал он.

По его словам, россияне, наблюдая за тем, как действуют украинские военные, решили, что это контрнаступление. "Враг понял, что инфильтрация – это игра, в которую могут играть две стороны. Поэтому он начал кричать о каком-то контрнаступлении. А мы просто возвращаем свою землю и, грубо говоря, выравниваем линию боевого столкновения", - сказал Волошин.

Ограничение доступа к Starlink для россиян

Как сообщал УНИАН, 1 февраля министр обороны Украины Михаил Федоров сказал, что компания SpaceX приняла меры, чтобы сделать невозможным использование терминалов спутниковой связи Starlink на российских беспилотниках. После этого были созданы так называемые "белые списки" - система, которая позволит работать на территории Украины только авторизованным терминалам.

После потери доступа к терминалам Starlink россияне пытаются найти альтернативы. В частности, Россия разворачивает Wi-Fi мосты, прокладывает оптоволоконные линии и устанавливает LTE-вышки, чтобы восстановить управление войсками.

