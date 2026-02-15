Американцы уверяют, что не хотят выходить из НАТО.

США хотят, чтобы европейские правительства были способны защитить свои народы. Об этом заявил госсекретарь Марко Рубио во время брифинга в Словакии, сообщает Clash Report.

"Мы не хотим, чтобы вы зависели от нас. Мы не просим вас быть вассалами Соединенных Штатов. Мы хотим быть вашими партнерами", - заявил он.

По словам Рубио, важнейшей обязанностью любого правительства является защита собственного народа и государства.

"Именно поэтому, кстати, мы говорим о важности того, чтобы наши партнеры имели возможности в НАТО", - отметил госсекретарь.

Рубио подчеркнул, что Вашингтон хочет иметь сильных союзников, и это не стоит воспринимать как желание США покинуть НАТО.

"Мы хотим сказать, что чем сильнее наши союзники, тем сильнее мы все вместе", - добавил он.

Речь Рубио на Мюнхенском форуме безопасности

Как писал УНИАН, выступление государственного секретаря США Марко Рубио на Мюнхенской конференции по безопасности обозреватели расценили как попытку успокоить европейских союзников. В своей речи он подчеркивал исторические связи между США и Европой и призвал к возрождению трансатлантического альянса. Однако это выступление не сняло глубокого недоверия между союзниками.

Европейские лидеры восприняли его мягкий тон как улучшение риторики, но считают, что суть американской политики по отношению к ним почти не изменилась. Зоокема остается напряженность в отношениях из-за ряда шагов администрации президента США Дональда Трампа, включая разногласия в вопросах энергетической политики и безопасности.

