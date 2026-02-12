Чечевичный суп – это простое, питательное и очень популярное блюдо. Готовить его легко, ингредиенты доступны, и получается очень полезно.
Это блюдо существовало и сто, и тысячу лет назад, а потому у каждой страны есть условно свой "исторический" чечевичный суп – рецепты их разнятся от легкого овощного в континентальной Европе до сытного с копченостями в Латинской Америке, хотя самым известным, пожалуй, является чечевичный крем суп из Турции.
Предлагаем вам три варианта, как приготовить чечевичный суп: классический рецепт, турецкий и с курицей.
- Чечевичный суп – рецепт простой чечевичной похлебки с овощами
- Турецкий чечевичный суп-пюре – рецепт ближневосточной кухни
- Чечевичный суп с курицей или любыми копченостями
Чечевичный суп – рецепт простой чечевичной похлебки с овощами
Это базовый рецепт, который часто встречается в интернете. Суп получается не очень густым, ароматным и отлично подходит для обеда каждый день.
Ингредиенты:
• 1 стакан красной чечевицы;
• 1 луковица;
• 1 морковь;
• 1 картофелина;
• 2 зубчика чеснока;
• 1,5 литра воды или бульона;
• 2 ст. ложки растительного масла;
• соль и специи по вкусу.
Как готовить чечевичный суп – рецепт пошагово
Мелко нарежьте лук и чеснок и обжарьте на масле до прозрачности. Добавьте тертую морковь и нарезанный кубиками картофель, немного обжарьте все вместе.
Затем всыпьте промытую чечевицу, залейте водой или бульоном и варите около 20–25 минут, пока чечевица не станет мягкой.
В конце добавьте соль, перец и, если хотите, паприку или лавровый лист. Можно оставить суп таким, какой есть, или немного измельчить блендером, чтобы он стал более кремовым.
Турецкий чечевичный суп-пюре – рецепт ближневосточной кухни
Этот суп любят за нежную текстуру и приятный пряный вкус. Обычно его готовят из красной чечевицы.
Ингредиенты:
• 1 стакан красной чечевицы;
• 1 луковица;
• 1 морковь;
• 1 ст. ложка томатной пасты;
• 1 ч. ложка паприки;
• 1,5 литра воды;
• 2 ст. ложки сливочного или растительного масла;
• соль (по вкусу).
Как готовить крем-суп чечевичный – рецепт пошагово
Обжарьте лук до золотистого цвета, добавьте томатную пасту и паприку.
Затем вмешайте натертую морковь и промытую чечевицу. Через 5 минут залейте все водой и варите 20–25 минут.
После этого измельчите суп блендером до однородной массы.
Часто перед подачей делают заправку: растапливают немного масла с паприкой и поливают суп. Также подавать можно с долькой лимона – несколько капель лимонного сока подчеркнут вкус блюда.
Чечевичный суп с курицей или любыми копченостями
Этот вариант более сытный и хорошо подходит для зимы. При этом курицу вы можете заменить какими угодно другими копченостями: главная задача – передать бульону "дымный" аромат и наваристость.
Ингредиенты:
• 1 стакан зеленой или коричневой чечевицы;
• 150–200 г копченых ребрышек или грудинки;
• 1 луковица;
• 1 морковь;
• 1 стебель сельдерея;
• 2 литра воды;
• специи по вкусу.
Если хотите добавить больше пряностей, для чечевичной каши лучше всего подойдут специи, подчеркивающие ее землистый вкус и улучшающие усвоение.
Это может быть, напимер, кумин (зира), куркума, кориандр, чеснок, гарам масала или копченая паприка.
Как готовить чечевичный суп с копченым мясом – рецепт пошагово
Залейте копчености водой и варите 15–20 минут, чтобы получился ароматный бульон. Добавьте промытую чечевицу.
Отдельно обжарьте лук, морковь и сельдерей, затем отправьте их в кастрюлю. Варите около 30–40 минут, пока чечевица не будет готова.
Если нужно, отделите мясо от костей и верните его в суп. В конце добавьте перец, лавровый лист и немного свежей зелени.
Если вы любите густые супы-пюре, вам также может понравиться крем-суп из запеченных овощей или другие рецепты на УНИАН.