Чечевичный суп всегда считался одним из лучших блюд для диеты или просто здорового питания.

Чечевичный суп – это простое, питательное и очень популярное блюдо. Готовить его легко, ингредиенты доступны, и получается очень полезно.

Это блюдо существовало и сто, и тысячу лет назад, а потому у каждой страны есть условно свой "исторический" чечевичный суп – рецепты их разнятся от легкого овощного в континентальной Европе до сытного с копченостями в Латинской Америке, хотя самым известным, пожалуй, является чечевичный крем суп из Турции.

Предлагаем вам три варианта, как приготовить чечевичный суп: классический рецепт, турецкий и с курицей.

Чечевичный суп – рецепт простой чечевичной похлебки с овощами

Это базовый рецепт, который часто встречается в интернете. Суп получается не очень густым, ароматным и отлично подходит для обеда каждый день.

Ингредиенты:

• 1 стакан красной чечевицы;

• 1 луковица;

• 1 морковь;

• 1 картофелина;

• 2 зубчика чеснока;

• 1,5 литра воды или бульона;

• 2 ст. ложки растительного масла;

• соль и специи по вкусу.

Как готовить чечевичный суп – рецепт пошагово

Мелко нарежьте лук и чеснок и обжарьте на масле до прозрачности. Добавьте тертую морковь и нарезанный кубиками картофель, немного обжарьте все вместе.

Затем всыпьте промытую чечевицу, залейте водой или бульоном и варите около 20–25 минут, пока чечевица не станет мягкой.

В конце добавьте соль, перец и, если хотите, паприку или лавровый лист. Можно оставить суп таким, какой есть, или немного измельчить блендером, чтобы он стал более кремовым.

Турецкий чечевичный суп-пюре – рецепт ближневосточной кухни

Этот суп любят за нежную текстуру и приятный пряный вкус. Обычно его готовят из красной чечевицы.

Ингредиенты:

• 1 стакан красной чечевицы;

• 1 луковица;

• 1 морковь;

• 1 ст. ложка томатной пасты;

• 1 ч. ложка паприки;

• 1,5 литра воды;

• 2 ст. ложки сливочного или растительного масла;

• соль (по вкусу).

Как готовить крем-суп чечевичный – рецепт пошагово

Обжарьте лук до золотистого цвета, добавьте томатную пасту и паприку.

Затем вмешайте натертую морковь и промытую чечевицу. Через 5 минут залейте все водой и варите 20–25 минут.

После этого измельчите суп блендером до однородной массы.

Часто перед подачей делают заправку: растапливают немного масла с паприкой и поливают суп. Также подавать можно с долькой лимона – несколько капель лимонного сока подчеркнут вкус блюда.

Чечевичный суп с курицей или любыми копченостями

Этот вариант более сытный и хорошо подходит для зимы. При этом курицу вы можете заменить какими угодно другими копченостями: главная задача – передать бульону "дымный" аромат и наваристость.

Ингредиенты:

• 1 стакан зеленой или коричневой чечевицы;

• 150–200 г копченых ребрышек или грудинки;

• 1 луковица;

• 1 морковь;

• 1 стебель сельдерея;

• 2 литра воды;

• специи по вкусу.

Если хотите добавить больше пряностей, для чечевичной каши лучше всего подойдут специи, подчеркивающие ее землистый вкус и улучшающие усвоение.

Это может быть, напимер, кумин (зира), куркума, кориандр, чеснок, гарам масала или копченая паприка.

Как готовить чечевичный суп с копченым мясом – рецепт пошагово

Залейте копчености водой и варите 15–20 минут, чтобы получился ароматный бульон. Добавьте промытую чечевицу.

Отдельно обжарьте лук, морковь и сельдерей, затем отправьте их в кастрюлю. Варите около 30–40 минут, пока чечевица не будет готова.

Если нужно, отделите мясо от костей и верните его в суп. В конце добавьте перец, лавровый лист и немного свежей зелени.

