Экс-министра энергетики Галущенко задержали при попытке выехать за границу, - СМИ

За его передвижениями пристально следили антикоррупционные органы

При попытке пересечения государственной границы в ночь на 15 февраля был задержан бывший министр энергетики Герман Галущенко, сообщает "Украинская Правда" со ссылкой на источники.

По данным источника, экс-чиновника сняли с поезда.

Как уточняет издание, пограничная служба действовала на основании ориентировки от антикоррупционных органов. У пограничников был официальный запрос от НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры относительно Галущенко.

Видео дня

Согласно процедуре, пограничники должны были оперативно уведомить детективов в случае, если фигурант уголовного дела пытается покинуть пределы Украины.

Уголовное дело, в котором фигурирует Галущенко - что известно

Ранее УНИАН сообщал, что детективы НАБУ подозревают бизнесмена Тимура Миндича в создании преступной организации, "отмывании" средств, полученных преступным путем.

Сообщается, что в течение 2025 года были установлены факты преступной деятельности Миндича в сфере энергетики путем оказания влияния на тогдашнего министра энергетики Германа Галущенко

Впоследствии мы заявляли, что Рада уволила с должности министра Галущенко. 11 ноября НАБУ и САП обнародовали аудиозаписи разговоров участников схемы масштабного хищения средств в АО "Энергоатом. Там, вероятно, есть записи разговоров и разговоры бывшего министра энергетики.

Вас также могут заинтересовать новости: