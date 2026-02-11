Украинцы рассказали в соцсетях о пятиминутных лайфхаках, с которыми быт станет гораздо комфортнее.

Многие гениальные бытовые лайфхаки очень просты в исполнении, но догадаться до них самостоятельно трудно. Вот почему люди делятся своим жизненным опытом в соцсетях. Таким образом можно открыть для себя удивительные хитрости, которые значительно упрощают быт.

Украинцы в Threads дали бытовые советы хозяйкам и хозяевам, которые открыли самостоятельно. Среди них - как помыть окна без разводов, устранить запах из холодильника или защитить руки от неприятных ароматов во время готовки.

Лайфхаки для дома - полезные хитрости от украинцев

Пользовательница Threads под ником katya_blare предложила украинцам поделиться хитростями, которые облегчили их жизнь и при этом оказались очень простыми в реализации. Женщина получила сотни ответов с полезными советами.

Видео дня

Сначала katya_blare сама перечислила несколько советов. Один из них звучал так: "Открывать банки с закрутками очень удобно в резиновых перчатках". И это действительно так - благодаря резине крышка не скользит и легко поворачивается.

***

Еще один совет поможет избежать утомительной глажки занавесок и гардин: "Чтобы шторы после стирки были идеально ровными, развесить их нужно сразу мокрыми".

***

Также женщина рассказала, как можно оптимизировать процесс мытья посуды: "Посуда моется гораздо быстрее, если сначала ее намылить, а только потом прополоскать".

Другая пользовательница дала гениальный совет всем людям, у которых часто протекают или рвутся пакеты для мусора: "Одевать на мусорное ведро сразу 5 пакетов. Когда забираешь полный - внизу уже новый, плюс если что-то протечет, ведро все равно будет чистым".

Также под постом появлялись хитрые лайфхаки для кухни от нескольких людей, благодаря которым ваши руки никогда не пропитаются запахом продуктов. Достаточно надеть на руки одноразовые перчатки перед готовкой. В них очень удобно резать лук и другие овощи, замешивать фарш, лепить сырники и котлеты. Пальцы остаются чистыми и ничем не пахнут.

Ещё один совет пригодится забывчивым людям. Звучит он так: "Заменять зубные щетки 1 числа каждого сезона. Не нужно думать, прошло ли уже три месяца". Так вы будете всегда уверены, что щетки еще не износились.

***

Один украинец рассказал, как убрать запах в холодильнике без химии. Для этого на свободную полку нужно поставить емкость с молотым кофе на дне - он отлично впитывает посторонние ароматы.

***

Некоторые лайфхаки для дома и кухни требуют небольшой подготовки, но обязательно окупятся позднее. Одна девушка показала, как заготавливает цитрусы для чая и десертов: "Замораживаю лимон такими кусочками. Так он не портится в холодильнике, сразу охлаждает чай, придавая ему вкус, а также 2-3 замороженных кусочка можно натереть на терке для выпечки".

Другие опытные кулинары посоветовали заготавливать фарш для котлет, фрикаделек и других блюд, когда есть время и силы для этого. То есть можно заранее сделать большую порцию фарша с луком, специями и другими добавками, после чего положить в морозилке. Так на будущее у вас уже будут готовые домашние полуфабрикаты.

***

Еще одна хитрость касается непосредственно приготовления котлет. Перед жаркой постелите на сковороду пергамент для выпечки, а уже на него наливайте масло и выкладывайте мясо. Так блюдо не пригорает и не разбрызгивает масло, а посуду потом легче отмыть.

Некоторые лайфхаки для жизни настолько гениальны, что перевернут ваше сознание. Один из них касается мытья окон и зеркальных поверхностей: "Купить автомобильную салфетку для стекла и вытирать ею зеркала - уже три года не покупала жидкость для мытья. Одна секунда и зеркало чистое без разводов и использования химии".

***

А за эту хитрость будут благодарны те, кто постоянно теряет носки: "Купить 10 пар одинаковых носков и смешивать их как угодно - не нужно бояться, что какая-то пара пропадет".

***

Также звучали хитрости, которые помогут пережить периоды отключения света. К примеру, вечером, когда есть электричество, можно вскипятить воду и залить ею гречку или овсянку, после чего оставить на ночь. На следующее утро каша уже будет полностью готова.

Следующая хитрость понравится тем, кто ненавидит мыть полы. Как оказалось, не обязательно мыть и выкручивать тряпки в течение уборки: "У меня обычная пластиковая швабра, и имею на нее 6 насадок. Просто замачиваю их в раковине и мою каждую комнату чистой - а в конце все тряпки в стиральную машинку".

***

Последний совет оценят владельцы кошек - на кошачий лоток надеть мусорное ведро, насыпать на него наполнитель и сверху положить сетку. Так отходы легко убирать, остатки наполнителя не будут рассыпаться, а сам лоток можно мыть не так часто.

Вас также могут заинтересовать новости: