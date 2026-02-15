Что будет с организмом, если есть каждый день овсянку: объяснение диетологов

Овес - недорогой, сытный, универсальный продукт.

Овес - один из основных продуктов питания, и недаром. Он богат клетчаткой, к тому же недорог и сытен. Кроме того, это универсальный продукт, который можно употреблять с родными добавками - и сладкими, и солеными, пишет martha stewart.

Учитывая это, издание расспросило зарегистрированных диетологов, что будет, если употреблять овсянку каждый день. Вот что они рассказали.

1. Здоровье сердца

По словам диетолога-нутрициолога из Векснерского медицинского центра Университета штата Огайо Саманты Снешелл, овес является прекрасным источником клетчатки, в частности бета-глюкана.

"Доказано, что этот тип клетчатки улучшает уровень общего холестерина, а также ЛПНП или "плохого" холестерина", – пояснила она.

Он связывается с желчными кислотами в желудочно-кишечном тракте, что в конечном итоге влияет на усвоение жиров и уровень холестерина. Поэтому, говорит Снешелл, ежедневное употребление овсянки может помочь снизить риск сердечных заболеваний и инсульта.

2. Пищеварение

Растворимая клетчатка в овсе также будет способствовать вашему ежедневному пищеварению. Ведь когда она смешивается с жидкостями в желудочно-кишечном тракте, возникает вязкое гелеобразное вещество, которое смягчает стул, утверждает диетолог.

Кроме того, бета-глюкан считается пребиотиком, "который, по сути, является пищей для пробиотиков или полезных бактерий в нашем кишечнике", добавила она. Это способствует здоровому кишечному микробиому, снижает риск запоров и других проблем с желудочно-кишечным трактом.

3. Сытость

Если овсянка будет частью вашего ежедневного рациона, вы в целом будете чувствовать себя более сытыми.

"Овсянка способствует ощущению сытости благодаря содержанию бета-глюкана", – рассказала зарегистрированный диетолог больницы Lenox Hill в Нортвелле Николь Роуч и добавила, что это повышенное ощущение сытости может уменьшить тягу к еде, помогая вам чувствовать себя более энергичным в течение дня.

4. Уровень сахара в крови

По словам Снешелл, когда бета-глюкан образует гель в кишечнике, он также замедляет всасывание глюкозы (сахара) в кровь. Это приводит к постепенному повышению уровня сахара в крови, что уменьшает количество инсулина, необходимого вашему организму для его регуляции.

Можно ли есть овсянку каждый день

Снешелл заверила, что употреблять овсянку каждый день безопасно. Исключением являются случаи, когда вы придерживаетесь диеты с низким содержанием клетчатки или низким содержанием остатков жира для контроля расстройств пищеварения. В этом случае, по словам экспертов Системы здравоохранения Университета Вирджинии, вам, возможно, придется полностью отказаться от употребления овсянки.

Сколько овсянки можно есть

Идеальная суточная норма потребления овсянки составляет ½ стакана, говорит Снешелл. Впрочем, оптимальное количество зависит от самого человека. Медицинский специалист может объяснить, какая суточная норма овса целесообразна именно в вашей ситуации.

Что еще нужно помнить

Выбирая овсянку, помните, что магазинные варианты могут отличаться по пищевой ценности. Например, овсянка быстрого приготовления с определенным вкусом часто содержит много добавленного сахара. Овсянка быстрого приготовления также уже обработана и может содержать меньше клетчатки, в отличие от цельной.

Учитывая это, выбирайте обычный плющеный овес и сами добавляйте в него ингредиенты, которые вам подходят.

"Когда мы готовим овсянку дома, мы сами управляем процессом и можем сделать ее настолько здоровой или вкусной, насколько захотим", - говорит Роуч.

Ранее УНИАН рассказывал, с чем есть овсянку, чтобы насытиться. Отмечалось, что эту кашу считают питательным и сытным завтраком, но на самом деле миски блюда может быть недостаточно, чтобы утолить голод. Чтобы исправить это, нужно добавить в нее белковые продукты, такие как греческий йогурт, молоко, творог, ореховая паста, семена, орехи, яйца, тофу.

