Галущенко сняли с поезда 'Киев - Варшава': журналист раскрыл детали задержания экс-министра

Галущенко задержали на 72 часа, на очереди – избрание меры пресечения.

Бывшего министра энергетики Украины Германа Галущенко сняли с ночного поезда Киев-Варшава, на котором он пытался выехать из Украины. Об этом сообщил в Telegram журналист Виталий Глагола.

"Через мои источники в НАБУ мне стало известно, что этой ночью под утро Германа Галущенко сняли с ночного поезда №67/68 Киев-Варшава при попытке выезда из Украины", - отметил он.

По словам Глаголы, речь идет о рейсе, который отправляется вечером из Киева, проходит через Ковель и пересекает границу в пункте пропуска "Ягодин" в направлении Польши.

"Как убеждают меня информированные собеседники, на пункте пропуска пограничники получили срабатывание индекса запрета выезда. После этого были вызваны детективы НАБУ и прокуроры САП, которые и поставили его в ориентировку", - пишет Глагола.

Журналист сообщил, что сейчас Галущенко задержан в порядке ст. 208 УПК Украины на 72 часа, ему должны избрать меру пресечения. По словам Глаголы, у экс-министра есть трое несовершеннолетних детей, то есть он имел право на выезд за границу:

"И если бы не индекс-ориентировка от НАБУ и САП, он мог бы спокойно покинуть территорию Украины. Вернулся бы он после этого - вопрос открытый".

Галущенко хотел сбежать за границу

Как сообщал УНИАН, экс-министра энергетики Галущенко задержали при попытке выехать за границу. В НАБУ и САП подтвердили, что в рамках дела "Мидас" при пересечении государственной границы был задержан бывший глава Министерства энергетики.

Детективы отметили, что продолжаются первоочередные следственные действия, которые осуществляются в соответствии с требованиями законодательства и санкцией суда.

Ранее мы писали, что детективы НАБУ подозревают бизнесмена Тимура Миндича в создании преступной организации, "отмывании" средств, полученных преступным путем. После обнародования в ноябре аудиозаписей разговоров участников схемы масштабного хищения средств в АО "Энергоатом" парламент проголосовал за отставку тогдашнего министра юстиции Галущенко, который до этого занимал должность министра энергетики. За его увольнение проголосовали 323 народных депутата Украины.

