Путин может 'полезть в Европу' уже в этом году: эксперт ответил, готово ли НАТО к такому

Он подчеркнул, что Европа должна наконец понять угрозы, потому что речь идет о возможности нападения уже в ближайший год-полтора.

На сегодняшний день страны НАТО не готовы к прямому столкновению с армией России. Об этом сказал в эфире Radio NV Валентин Бадрак, военный эксперт, комментируя информацию об учениях НАТО в Эстонии в мае прошлого года, где украинские военные показали серьезные недостатки и уязвимые места альянса.

По его словам, эта новость появилась сейчас не просто так, ведь учения состоялись еще в мае 2025 года.

"Сейчас очень много разговоров о том, что у Европы есть единственный шанс избежать огромных проблем, мягко говоря", - отметил он.

При этом эксперт добавил, что речь идет о возможном прямом столкновении с Россией уже в ближайший год - полтора, а не в каких-то далеких сроках - до 30 года, как это трактуют иногда разведки западных стран.

"Примерно в течение года-полутора, это может быть даже в 2026 году. Не буду пока говорить о причинах такого решения у Путина. Но скажу, что западные армии не готовы сейчас к такому столкновению", - подчеркнул Бадрак.

Он считает, что эта информация об учениях появилась, потому что уже в Мюнхене на конференции по безопасности должны были быть первые признаки новой концепции безопасности и обороны в рамках совместных оборонных возможностей Украины и Европы, но пока это немного отложено.

По его словам, проблемы на учениях НАТО связаны с тем, что в Украине имеются передовые оборонные технологии, а также исключительная обученность в планировании и реализации операций.

"А умноженные они на экзистенциальный характер нашей войны, на то, что это геноцидная война, и все мы понимаем, она связана с тем, выживет ли украинская нация или нет. Особенно на фоне того, что сохраняются так называемые красные линии на Западе, что давать Украине, что не давать", - отметил он.

Бадрак отмечает, что речь шла о продаже Украине США даже не "Томагавков", а крылатых ракет "воздух-земля" ERAM дальностью 450 км и с боевой частью 250 кг.

По его словам, речь шла о 3350 ракетах за 850 млн долларов, но президент США Дональд Трамп заблокировал это. Эксперт подчеркнул, что Украине нужно учиться все это делать самостоятельно.

Он также напомнил скандалы вокруг европейских кампаний, которые поставляли дроны и другое вооружение, но оно было непригодно для боевой работы. По его словам, поэтому Украина превосходит войска НАТО в этих вопросах.

"Как только Путин захлестывается в Украине, ему нужно что-то делать, что-то демонстрировать. И он знает очень точно, что Запад слабее Украины", - сказал Бадрак.

Эксперт подчеркнул, что Путину остается "хитрый шанс" совершить гибридную атаку, например, на Нарву (Эстония) или заблокировать один из портов в Прибалтике.

"То есть там много возможностей. И возможности эти заключаются в том, чтобы сделать это гибридно, когда будут "зеленые человечки", когда там русскоязычное население ждунов, а там есть такие разведывательные сети, когда они поднимаются и демонстрируют, что это вроде бы такое внутреннее восстание. По крайней мере, в первый день", - отметил он.

По его словам, даже если НАТО ответит без США, то они не готовы к кровопролитию, не готовы к потерям вообще. Он отметил, что России безразлично количество ее потерь.

Эксперт добавил, что Запад может доминировать в воздухе, но на суше у них все сложно и это показали учения. По словам Бадрака, Китай гораздо лучше учится на уроках этой войны, чем США, которые надеются, что только на дорогостоящем вооружении они смогут доминировать. Эксперт считает, что в Европе вообще все очень проблематично, потому что они еще и зависимы от Соединенных Штатов.

Он пояснил, что пока Россия имеет деньги для стимулирования населения к подписанию контрактов, поэтому может отказываться от большой мобилизации, которая действительно может разрушить ее. Однако единственное, по его мнению, как можно разрушить страну оккупанта, так это истощить ее, перекрыв ей кислород финансовый, экономический.

Бадрак подчеркнул, что на днях канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о пересмотре ядерной доктрины.

"Это вопрос номер один. Украина может здесь участвовать и может пересмотреть свой безъядерный статус. И в Украине есть технологии холодного ядерного синтеза. Очень серьезная вещь. Это новое поколение ядерного оружия", - добавил он.

Эксперт отметил, что должна быть общая армия с Европой за большие европейские деньги, которая будет защищать территорию Украины. Он считает, что нужна совместная работа над насыщением Украины ракетами.

Бадрак подытожил, что Европа должна как-то проснуться и осознать свои возможности.

Что известно о военных учениях НАТО

Как сообщал УНИАН, во время военных учений НАТО, которые проходили в Эстонии в 2025 году, британская бригада была "уничтожена" украинскими силами.

В одном из сценариев боевая группа, состоящая из тысяч военнослужащих, включая британскую бригаду и эстонскую дивизию, была разгромлена украинскими силами, что стало "ужасным" результатом для НАТО.

Украинская команда использовала Delta, сложную систему управления боем, для противодействия силам НАТО. Система позволяет украинским войскам собирать разведывательную информацию с поля боя в режиме реального времени и использовать искусственный интеллект для анализа данных, идентификации целей и координации ударов.

Одна группа из 10 украинцев, изображая противника, контратаковала силы НАТО, имитируя уничтожение 17 бронемашин и нанеся 30 "ударов" за полдня.

За один день было уничтожено два батальона, и "после этого они больше не могли воевать".

Издание сообщило, что один из командиров, наблюдавший за учениями, сделал вывод: "Нам конец".

