Россияне показали дрон-'куст', и это может быть достаточно эффективно, - аналитики

На современном прозрачном поле боя маскировка становится крайне важным параметром для любой техники.

Технология наземных роботизированных комплексов (НРК) стремительно развивается в условиях российско-украинской войны, где они находят все больше применений. И теперь главной проблемой при их использовании становятся уже не столько технические ограничения, сколько постоянная угроза от беспилотников в небе.

Как пишет Defense Express, недавно россияне представили интересное решение, как защитить наземные дроны от их летающих сородичей. В частности, в Сети появились фото российского НРК "Курьер" с креативным подходом к маскировке. Кроме привычного уже антидронового "мангала" и маскировочной сетки, робота щедро обвесили мелкими ветками. В результате, уже с небольшого расстояния робот выглядит как обычный куст.

"Конечно, "подвижный куст" где-то в поле все же вызовет подозрение, но в то же время у оператора остается пространство для маневра, когда в случае угрозы дронов он может где-то притаиться и переждать вероятную атаку", – отмечают аналитики Defense Express.

Эксперты отмечают, что такая маскировка имеет свои недостатки. Навешенные веточки будут мешать использовать вооружение, если оно есть на наземном дроне, а "мангал" съедает часть грузоподъемности, поэтому робот сможет перевезти меньше груза. Но такая защита может быть оправдана, когда важно обеспечить именно выживание дрона.

Война дронов в Украине

Как писал УНИАН, война в Украине все больше строится вокруг роботизированных систем, где наземные дроны используются для поддержки, транспортировки и запуска воздушных беспилотников, которые, в свою очередь, охотятся на вражеские БПЛА. Наземные роботизированные комплексы становятся частью противостояния "дрон против дрона", смешивая логистические функции с атакующими и оборонительными возможностями в реальных боевых условиях.

Также мы рассказывали, как во время маневров в 2025 году небольшая группа украинских дронщиков разгромила подразделения НАТО, которые не были готовы к массовым атакам дронов и допустили ряд тактических ошибок. По словам бойцов, это указывает на серьезные недостатки в подготовке армий НАТО к ведению современной полномасштабной войны с сопоставимым противником, где тактика традиционных механизированных штурмов уже не соответствует реалиям современного поля боя.

