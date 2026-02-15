Украина не повторит ошибку 2014 года, - Зеленский

Президент Украины напомнил, почему вообще мы сейчас находимся в состоянии войны.

Украина не будет повторять ошибку 2014 года и не будет просто так отдавать россиянам свою территорию. Об этом заявил президент Владимир Зеленский, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.

"Это была большая ошибка в самом начале, с 2014 года. Могу сказать, это было даже раньше – когда атаковали и оккупировали часть Грузии, и еще раньше – оккупация Чечни, полное уничтожение, убийство миллиона людей – убитых и раненых", – отметил он.

Зеленский подчеркнул, что Путина может остановить только сила. В противном случае он вернется с еще большей войной.

"Нельзя, я имею в виду, остановить Путина поцелуями или чем-то подобным, цветами. Мой совет всем – не делать этого с Путиным, иначе это будет первый шаг. Затем за пять лет он обновит свою армию, увеличит количество солдат, его армия будет хорошо обучена", – предупредил президент Украины.

Как Украина "подарила" Крым России

Ранее УНИАН писал, что командир Третьего армейского корпуса Андрей Билецкий назвал события 2014 года вокруг оккупации Крыма "сдачей" полуострова России. По его убеждению, Украина имела значительные возможности для сопротивления, а многие воинские части были готовы защищать Крым, но не получили возможности это реализовать.

Он также подчеркнул, что тогда сотни тысяч людей поддерживали Украину и были готовы организовывать оборону полуострова, но "было просто сдано" его российским силам.

