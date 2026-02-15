Николь Кидман задала тренд на 'ромком-униформу' (фото)

Бойфренд-рубашка возвращается как универсальный элемент гардероба.

Голливудская актриса Николь Кидман снова оказалась в центре модного внимания благодаря стильному и в то же время непринужденному образу, который продемонстрировала накануне Дня святого Валентина.

В своем Instagram-аккаунте актриса поздравила подписчиков с Galentine’s Day - праздником женской дружбы, популяризованным сериалом "Парки и зоны отдыха". Для фото Кидман выбрала розовую рубашку в полоску в стиле oversize, вдохновленную классической мужской рубашкой. Образ дополнили яркий макияж с акцентом на губы и smoky eyes.

Glamour уже назвал этот стиль современной интерпретацией "ромком-униформы" - знакомого киношного тропа, когда героиня появляется в мужской рубашке вместо полноценного образа. Подобные аутфиты можно было увидеть в фильмах "Пятьдесят оттенков темноты" и "Мистер и миссис Смит".

Видео дня

Этот выход стал особенно символичным для актрисы, ведь это ее первые праздники после развода с кантри-музыкантом Китом Урбаном. Пара прожила вместе 19 лет, а их разрыв официально завершился в январе этого года. Недавно стало известно, что Кидман выиграла битву за опеку над детьми, поэтому вскоре может вернуться с ними в Австралию.

Вас также могут заинтересовать новости: