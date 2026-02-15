Европа будет обеспечивать три четверти гарантий безопасности для Украины, - дипломат

По словам Бессмертного, без Европы в переговорном процессе не обойтись.

Без стран Европейского Союза в переговорном процессе по прекращению войны в Украине не обойтись. Такое мнение высказал политик и дипломат Роман Бессмертный в эфире "КИЕВ24".

"Что касается участия Европы в переговорном процессе - без этого не обойтись при любых условиях. Не случайно во время выступления (на Мюнхенской конференции по безопасности - УНИАН) президент Украины говорил о необходимости ее присутствия", - сказал он.

По словам Бессмертного, именно Европа будет обеспечивать три четверти гарантий безопасности для Украины, а не США.

"Более того, понимая нынешнюю тактику Трампа, я гарантирую, что Америка и Трамп попробуют убежать от любых гарантий Украине", - добавил он.

Дипломат отметил, что президент Франции Эммануэль Макрон хочет показать президенту США Дональду Трампу, что российский диктатор Владимир Путин готов разговаривать не только с ним. По его словам, поэтому Макрон взял на себя роль, которая будет загонять американского лидера в невыгодное положение.

США предложили Украине гарантии безопасности на 15 лет

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что США предлагают Украине гарантии безопасности на 15 лет. Он подчеркнул, что наша страна рассчитывает на срок не менее 30 лет.

По словам Зеленского, Украина работает со всеми партнерами над гарантиями безопасности. Он подчеркнул, что Украине необходимы как можно более длительные гарантии.

