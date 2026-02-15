Известный фигурист из США публично поддержал Украину на Олимпиаде (видео)

Трехкратный чемпион США по фигурному катанию, бронзовый призер Чемпионата мира по фигурному катанию 2008 года Джонни Вейр во время Олимпиады выразил поддержку Украине.

На зимних Олимпийских играх 2026 года в Милане бывший американский фигурист не выступает как спортсмен, а работает аналитиком и комментатором фигурного катания для трансляций NBC Olympics. Он опубликовал в своем Instagram-блоге видео в украинской вышиванке под песню Артема Пивоварова "Ой на горі":

"Вот сижу я, вышиваю, никого не трогаю". Я гордился тем, что носил вышиванку в Милане".

Стоит отметить, что Джонни Вейр не впервые высказывается в поддержку украинцев. В феврале 2024 года спортсмен надел украинскую форму и призвал помогать Украине в войне с оккупационной армией Российской Федерации.

Напомним, на этих Олимпийских играх уже произошел громкий и возмутительный скандал с Украиной. Международный олимпийский комитет запретил украинскому скелетонисту Владиславу Гераскевичу выступать, ведь спортсмен хотел делать это в "шлеме памяти" с именами погибших в результате войны спортсменов. Более того, Спортивный арбитражный суд отклонил его иск против Международного олимпийского комитета.

