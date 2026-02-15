Известный фигурист из США публично поддержал Украину на Олимпиаде (видео)

Спортсмен появился в вышиванке.

Трехкратный чемпион США по фигурному катанию, бронзовый призер Чемпионата мира по фигурному катанию 2008 года Джонни Вейр во время Олимпиады выразил поддержку Украине.

На зимних Олимпийских играх 2026 года в Милане бывший американский фигурист не выступает как спортсмен, а работает аналитиком и комментатором фигурного катания для трансляций NBC Olympics. Он опубликовал в своем Instagram-блоге видео в украинской вышиванке под песню Артема Пивоварова "Ой на горі":

"Вот сижу я, вышиваю, никого не трогаю". Я гордился тем, что носил вышиванку в Милане".

Стоит отметить, что Джонни Вейр не впервые высказывается в поддержку украинцев. В феврале 2024 года спортсмен надел украинскую форму и призвал помогать Украине в войне с оккупационной армией Российской Федерации.

Напомним, на этих Олимпийских играх уже произошел громкий и возмутительный скандал с Украиной. Международный олимпийский комитет запретил украинскому скелетонисту Владиславу Гераскевичу выступать, ведь спортсмен хотел делать это в "шлеме памяти" с именами погибших в результате войны спортсменов. Более того, Спортивный арбитражный суд отклонил его иск против Международного олимпийского комитета.

Вас также могут заинтересовать новости: