Что не так с 'контрнаступлением' ВСУ на Запорожье: аналитик объяснил ситуацию

Эксперты призывают не полагаться на оценки Z-пабликов, заявляющих об огромном масштабе задействованных сил ВСУ.

Уже около недели российские Z-паблики вопят о якобы масштабном контрнаступлени Сил обороны Украины в Запорожской области. Однако реальный характер операции совсем иной, считает военный обозреватель Александр Коваленко.

"Некоторые, особо отбитые на последнюю прямую извилину z-военкоры сообщают о колоссальных потерях Сил обороны, тысячах убитых и сотнях единиц сожжённой техники. Вот только десятков и сотен видео с верификацией этих потерь, так ни разу в открытом доступе и не всплыло", - отмечает он.

Коваленко настаивает, что Украина "никакого контрнаступления в настоящее время не проводит". А то, что на самом деле происходит, обозреватель квалифицирует как "контратакующие мероприятия тактического уровня с целью улучшения позиций".

"То есть, ни о каком эпическом "контрнаступлении" речи не идёт. Переход от глухой обороны к контратакам - это вполне обычное явление и на протяжении 2025 года мы неоднократно могли их наблюдать", - пишет Коваленко, напоминая в частности об операциях ВСУ на Добропольском выступе и в Купянске.

По его мнению, в данном случае украинское командование решило воспользоваться проблемами со связью в российских войсках после отключения "серых" терминалов Starlink. Еще один фактор, поспособствовавший ВСУ - истощение наступательного потенциала российской 5-й армии, действующей на этом направлении.

Промежуточные итоги контратак ВСУ обозреватель оценивет следующим образом:

противник отброшен от Новоалександровки, Вербового и Вишнёвого (Днепропетровская область);

противник был отброшен от Терноватого и Косивцевого на левый берег реки Гайчул и "даже больше этого";

на Степногорском плацдарме ВСУ отбросили противника из Приморского, полностью зачистив северную часть села по дорогу 204, а так же Лукьяновку, в районе ландшафтного заказника "Степногорский".

По мнению Коваленко, россияне вопят о масштабном контрнаступлении ВСУ лишь для того, чтобы потом заявить, как они его "героически" остановили. Также это способ оправдать потери позиций на ряде участков.

