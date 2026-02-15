Выбор эксперта: механик назвал 6 лучших электромобилей за свои деньги

Эксперт заявил, что рекомендует купить эти электромобили.

За последние несколько лет рынки многих стран мира наводнили электромобили. Тем не менее, некоторые водители не спешат покупать полностью электрические автомобили, в частности, из-за сомнений в их надежности.

Автомобильный эксперт из JustAnswer и механик Крис Пайл в комментарии GoBankingRates назвал шесть электромобилей, которые стоит купить. По его словам, все эти модели стоят своих денег.

6 лучших электромобилей за свои деньги

Hyundai Ioniq 5

Пайл рассказал, что Hyundai Ioniq 5 является недорогим, но довольно надежным электромобилем. Также он похвалил дизайн этой модели.

В издании отметили, что Hyundai Ioniq 5 также предлагает быструю зарядку, которая позволяет зарядить аккумуляторную батарею от 10% до 80% примерно за 20 минут. Другим плюсом является то, что на эту модель распространяется довольно длительная гарантия.

Rivian R1T

Эксперт похвалил Rivian R1T за большую мощность и уникальные функции, которых нет у конкурентов. Он добавил, что единственным недостатком модели является то, что она не справляется с ролью "рабочей лошадки".

"На рынке пикапов Rivian R1T, Ford Lightning и GMC Sierra демонстрируют хорошие результаты и в целом пользуются популярностью. Недостатком является то, что вы получаете полноразмерный пикап, который просто не может выполнять полноразмерные буксировочные работы. Если вы используете электрические пикапы на полную мощность, то будете проводить больше времени у зарядного устройства, чем за рулем", - объяснил эксперт.

BMW i4

По словам Пайла, BMW i4 является отличным электромобилем, учитывая его стоимость. Он отметил, что у этой модели хорошее качество интерьера.

"Запас хода не самый лучший, но качество интерьера автомобиля очень хорошее", - подчеркнул эксперт.

Volvo EX30

Volvo EX30 является самым маленьким и доступным электромобилем шведского бренда. Пайл поделился, что у этой модели стильный дизайн и отличная надежность.

"Volvo EX30. Не самый лучший по дальности хода, но это стильный небольшой кроссовер, который предлагает некоторые возможности для езды по бездорожью", - рассказал эксперт.

Tesla Model 3 и Model Y

Пайл заявил, что Tesla Model 3 и Model Y являются одними из лучших электромобилей, которые можно купить сейчас.

"Большинство моделей Tesla - хороший выбор для покупки. Они предлагают отличные технологии, в них устранено большинство недочетов, и они редко сталкиваются с поломками", - поделился эксперт.

Этот электромобиль так поразил экспертов, что им пришлось изменить правила дорожных тестов

Ранее SlashGear рассказали, как один электромобиль заставил экспертов изменить свою методику оценки автомобилей. Он получил настолько высокий балл, что водителям было трудно поверить в то, что эта модель была настолько хорошей.

В 2015 году в Consumer Reports протестировали электромобиль Tesla Model S P85D. Эксперты приятно удивились тому, насколько эта модель оказалась технологичной и революционной для своего времени.

Изначально Tesla Model S P85D получил оценку более 100 баллов, что было невозможным, так как в дорожных тестах Consumer Reports максимальная оценка составляет всего 100 баллов. Фактически, экспертам пришлось переработать свою методику оценки.

