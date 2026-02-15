Тайна 'стертых' пленок раскрыта: почему NASA уничтожило оригиналы высадки на Луну

Оригинальные магнитные ленты с высококачественной записью первой высадки человека на Луну были безвозвратно утеряны.

Пленки, содержавшие оригинальную высококачественную трансляцию высадки "Аполлона-11" на Луну, были стерты после того, как NASA тихо отправило их в немаркированное хранилище. Хотя другие записи исторической миссии 1969 года сохранились, новость об исчезновении части видеоматериалов подпитала дикие теории заговора: якобы агенство скрывает то, что на самом деле увидели астронавты, или вовсе инсценировало всю миссию.

Теперь свет на судьбу "стертых" пленок пролил Тим Додд, более известный как YouTube-блогер Everyday Astronaut. По его словам, утраченные кадры представляли собой лишь набор резервных магнитных лент с необработанным сигналом из космоса, пишет Daily Mail. Додд пояснил: в NASA посчитали эти резервные копии не столь важными, поскольку все основные данные, видео и радиосигналы были успешно переданы в Хьюстон и транслировались в прямом эфире по телевидению.

Резервные копии исторической миссии "Аполлона-11" были по ошибке перезаписаны, когда NASA повторно использовало старые магнитные ленты из-за дефицита носителей в 1970-х и 1980-х годах. По его словам, в то время никто не мог предвидеть, что будущие технологии позволят улучшить разрешение (апскейлинг) необработанных кадров для повышения качества, что сегодня стало реальностью.

Тем не менее, у NASA по-прежнему хранятся тысячи часов данных, доказывающих реальность первой высадки на Луну, включая версии телеметрии, аудио и видео из записей Хьюстона, пусть и в более низком качестве.

Додд добавил, что у космического агентства также сохранилась поразительно четкая 70-миллиметровая пленка с камер, которые астронавты "Аполлона" использовали прямо на Луне. Пленка такого класса используется в фильмах IMAX даже спустя 57 лет.

Технические детали потери

Додд, создающий образовательные видео о ракетах, освоении космоса и истории NASA, детально разобрал, что именно случилось со стертыми записями, начав с того, как сигнал передавался с "Аполлона-11" на Землю.

Прямая трансляция с Луны поступала на приемные станции (включая одну в пустыне Мохаве в Калифорнии), а затем разделялась на два потока.

Первый поток шел в Центр управления полетами в Хьюстоне для мониторинга в реальном времени. Там записывалась вся телеметрия о состоянии корабля, аудио и видео. Видео в ЦУПе конвертировалось из лунного формата "медленной развертки" (slow-scan) в стандартный телевизионный формат NTSC с помощью метода "кинескопа" – по сути, агентство снимало изображение с монитора на камеру, чтобы сделать его пригодным для ТВ-трансляции. Именно эту конвертированную версию публика видела дома по телевизору в 1969 году. По словам Додда, она была ниже качеством, чем видео на магнитных лентах, но для того времени – "достаточно хорошей". Второй поток содержал сырую резервную копию, которая записывалась непосредственно на большие магнитные ленты. Катушки были примерно фунт (30 см) шириной и выглядели как гигантские аудиокассеты.

NASA рассматривало эти ленты как страховку на случай, если связь между "Аполлоном-11" и Хьюстоном прервется. В кризисной ситуации агентству могло понадобиться проанализировать сырые данные, чтобы понять, что пошло не так. Но ничего этого не случилось.

"У них была трансляция. Не было такого, что эфир прервался и они потеряли сигнал", – объяснил Додд в интервью.

Почему полеты прекратились

Однако подкастер и ведущий YouTube признал, что у скептиков есть один сложный аргумент, когда дело доходит до споров о реальности высадки на Луну – загадка того, почему миссии прекратились в 1972 году. Додд сказал Джонсу, что настоящей причиной остановки американских лунных миссий стала колоссальная экономическая стоимость постройки и запуска ракет Saturn V.

"Я понимаю разочарование: мол, мы сделали это 54 года назад и потеряли эту возможность. Но мы также потратили 300 миллиардов долларов в пересчете на современные деньги, чтобы попасть туда", – сказал он.

И добавил: "У нас было построено еще три ракеты и оборудования, был экипаж для этого, а мы просто сказали: "Ай, оно того не стоит". Вот что меня расстраивает".

