Хотя в Украине день влюбленных начали отмечать только в 90-х, этому дню на самом деле более 1000 лет.

День святого Валентина, известный также как День всех влюбленных, отмечается каждый год 14 февраля. В эту дату люди по всему миру выражают свои чувства, дарят подарки и проявляют знаки внимания.

Сейчас это довольно коммерческий праздник, но корнями он уходит еще в древность и связан с самыми разными легендами и обычаями.

Разберемся, почему 14 февраля – День святого Валентина и что это значит.

День святого Валентина – история праздника

14 февраля – праздник, посвященный любви. Он появился из древних ритуалов, сказаний о мучениках и средневековых представлений об отношениях.

Название праздника связывают с именем святого Валентина – священника, который, по преданию, в третьем веке нашей эры тайно венчал влюбленных, хотя римский император Клавдий II запретил христианские ритуалы.

За нарушение закона Валентина казнили примерно в 270 году. Говорят, перед смертью Валентин написал письмо своему другу или дочери тюремщика и подписал его "от твоего Валентина". Позже это выражение стало одним из символов праздника.

Есть мнение, что праздник имеет еще более древние корни. Некоторые историки предполагают, что он связан с римским языческим праздником Луперкалии, который отмечали 15 февраля. В этот день проводили обряды плодородия и выбирали пары по жребию.

Но Луперкалии были буквально "вытеснены", когда День святого Валентина стал праздноваться сутками ранее.

Дело в том, что в конце пятого века папа Геласий I боролся с остатками язычества в Италии, в силу чего и была выбрана удобная дата. Так древние обычаи постепенно обрели христианский подтекст.

В Средние века благодаря литературе, особенно стихам Джеффри Чосера, этот день стали ассоциировать с любовью.

Чосер писал, что в это время птицы выбирают себе пару. К 14 веку в Европе уже писали любовные письма, а позже появились и печатные открытки – валентинки.

День влюбленных в Украине и в мире – региональные отличия

В этот день влюбленные дарят друг другу открытки, цветы, конфеты и другие подарки. Самые популярные – красные розы, которые символизируют красоту и страсть.

Впрочем, в разных странах есть свои обычаи. Например, в некоторых азиатских странах 14 февраля женщины дарят мужчинам сладости, а 14 марта мужчины дарят ответные подарки.

В Германии считается, что свинья приносит удачу, поэтому в День святого Валентина немцы нередко дарят друг другу фигурки, игрушки или печенье в форме свинок. Кстати, в Германии здание, украшенное разноцветными бантами и шариками 14 февраля, скорее всего, окажется психиатрической больницей, так как Святой Валентин считается покровителем не только влюбленных, но и душевнобольных.

На Филиппинах 14 февраля многие играют свадьбы. Местные власти стараются помочь молодоженам и оплачивают часть расходов на церемонии бракосочетания, проходящие именно в этот день.

В Финляндии день называют Днем друзей и поздравляют не только возлюбленных, но и просто хороших приятелей – хотя такая традиция уже давно перешла границы одной лишь Финляндии, и даже у нас валентинки нередко дарят просто друзьям и близким.

В Англии на день влюбленных часто дарят яблоки, ведь это старинный символ красоты и любви. А те, кто еще не встретил свою половинку, поздравляют домашних питомцев, которых в Британии очень любят.

В Исландии День святого Валентина отмечают по-своему. 14 февраля там жгут костры в честь сына Одина по имени Вали. Юноши и девушки пытаются разжечь "огонь любви", надевая друг другу на шею угольки и камушки. Если потереть угольком о камень, сразу разлетятся искры, способные растопить даже самое неприступное сердце.

На Ямайке в этот день появилась своеобразная традиция: 14 февраля влюбленные устраивают свадьбы без одежды, открыто заявляя о своих чувствах. В этот день на них надеты только обручальные кольца, а гости иногда прикрываются цветами.

Когда день влюбленных в Украине

В Украине День святого Валентина отмечается так же, как и во всем мире – 14 февраля. Причем появился он у нас сравнительно недавно (в СССР день "святого" – табу), но праздник быстро стал популярным среди молодежи. В этот день пары дарят друг другу цветы, шоколад и валентинки, а рестораны и кафе оформляются в романтическом стиле.

Сейчас день влюбленных – один из самых значимых праздников в году. Для понимания, валентинки занимают второе место по популярности среди всех почтовых открыток, уступая лишь рождественским.

Если же вы никак не можете придумать, как обрадовать мужчину на этот праздник, у нас как раз недавно вышел материал про лучший подарок 14 февраля – возможно, вы найдете его интересным.

