Используя это повседневное средство, вы забудете о существовании такой проблемы, как плесень.

С наступлением зимы проблема сырости и появления плесени в домах становится особенно актуальной. Ранее мы уже писали, как избавиться от сырости в квартире, но если плесень уже настигла вас, ситуация усложняется.

К счастью, существует простой способ справиться с этим без использования агрессивных химических средств. О том, что это за способ, рассказывают редакторы известного англоязычного журнала "Mirror".

Как убрать плесень со стен навсегда – совет от экспертов

Многие в холодное время года предпочитают держать окна закрытыми, чтобы сохранить тепло, но это нередко приводит к образованию конденсата в помещениях, особенно при сушке белья внутри.

Конденсат способствует накоплению влаги на поверхностях, что со временем приводит к появлению плесени. Она может повреждать обои, краску и мебель, а также представлять серьезную угрозу для здоровья.

Тем не менее, специалист компании Valspar Paint Люси Стил поделилась эффективным способом, как убрать плесень со стен в домашних условиях. Для этого используется доступное и широко распространенное средство – белый уксус.

Люси объясняет: "Метод устранения сырости зависит от причины ее появления. Если проблема связана с наружными стенами, крышей или влажностью, поднимающейся от земли, следует обратиться к специалисту для диагностики и устранения причины".

Однако, по словам эксперта, если ситуация позволяет справиться самостоятельно, можно использовать белый уксус для обработки плесени на пористых поверхностях. Этот способ особенно эффективен, когда сырость проникла глубже, под обои или деревянное покрытие.

Белый уксус стоит всего около 2 фунтов (менее 100 грн) и является лучшим средством, чем убрать плесень в ванной и других частях дома по соотношению цены и качества. Он содержит уксусную кислоту с выраженными противогрибковыми свойствами, способную уничтожать бактерии и споры плесени, проникшие в стены.

Кроме того, быстрое испарение уксуса способствует снижению влажности в помещении, а его просачивание в материал позволяет уничтожить плесень и грибок даже в скрытых от глаз местах, предотвращая их повторное появление.

Как убрать плесень со стен с помощью уксуса

В том, как убрать плесень в ванной этим методом, не должно появиться сложностей, главное – быть осторожным и пытаться не вдыхать споры грибков.

Достаточно заполнить пульверизатор белым уксусом и обработать им пораженные участки. Наносить средство следует обильно и оставлять минимум на 15 минут.

"Если возможно, оставьте уксус на час – это позволит веществу глубже проникнуть и уничтожить споры. После этого наденьте маску с перчатками и аккуратно удалите видимую плесень щеткой", – советует Люси.

Затем важно промыть стену водой и тщательно высушить ее тканью.

Как убрать плесень с обоев навсегда

По словам эксперта, лучший способ избежать повторного появления плесени – внимательно следить за влажными участками дома и обеспечивать достаточную вентиляцию помещений.

Люси добавляет: "Важно устранять протечки и контролировать вентиляцию, чтобы, например, убрать конденсат на окнах".

