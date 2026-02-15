Пик возможностей россиян на фронте начал спадать: Тимочко объяснил, что на это повлияло

В частности, эксперт назвал четыре аргумента, которые доказывают эти слова.

Пик возможностей армии РФ на поле боя начал спадать. Об этом заявил военный эксперт Иван Тимочко в эфире "Украинского радио".

"Очень лаконично сказал Сырский (главнокомандующий ВСУ Александр Сырский – ред.): 25% линии фронта Силы обороны Украины уже контратакуют. Абсолютно согласен с тем тезисом, что российская армия и так уже на максимуме своих возможностей. Пик их возможностей начал спадать", - отметил он.

Также Тимочко назвал четыре аргумента, которые доказывают такие слова:

невозможность компенсировать потери путем контрактов скрытой мобилизации;

технологического прорыва в России не предвидится;

и Европа, и Америка демонстрируют готовность давить на Россию;

Китай заявил, что он и дальше поддерживает территориальную целостность Украины.

"Россию так или иначе будут дергать. У них, кроме фронта в Украине, еще будут довольно серьезные политические баталии, там, где они не ожидали", - добавил эксперт.

Также у Тимочка спросили о контратаке ВСУ на границе Днепропетровской и Запорожской областей, на что он ответил:

"Если это не была какая-то действительно чрезвычайно серьезно глобально просчитанная стратегическая операция вместе с Илоном Маском - хотя я, честно говоря, сомневаюсь - то операция контрударов, контрнаступлений планировалась и готовилась независимо от того, должны ли были отключить вражеские Starlink, должен ли был враг отключить у себя Telegram".

Эксперт объяснил, что любая операция тактического уровня требует подготовки в несколько недель, ведь для этого нужно переместить большое количество техники, личного состава, логистики и т.д.

"Первая волна должна наступать, вторая, третья, откуда будут подтягиваться резервы, рассредоточение складов и накопление на этой цепочке поставки дополнительных ресурсов и сил. Это одномоментно не будет, не говоря, сколько планов нужно по всем цепочкам согласовать, чтобы не ударить по своим, чтобы соседи были готовы в любой момент подключиться. Это масштаб. И если это совпало - а это, скорее всего, так и есть, когда россиянам отключили Starlink... Я это называю контрудары, это еще не наступательная операция", - добавил он.

Ситуация на фронте - последние новости

Ранее пилот батальона беспилотников "Шершней Довбуша" 68 ОЕБр с позывным Гусь рассказал о сильном давлении врага под Покровском. По его словам, армия РФ пытается накапливаться в различных укрытиях ближе к нашей линии обороны.

"Очень давят россияне на Гришино, которое расположено к северо-западу от Покровска", - заявил Гусь.

В то же время начальник отделения коммуникаций 81-й отдельной аэромобильной Слобожанской бригады майор Владимир Голягин оценил, под силу ли россиянам захватить всю Донецкую область. Он подчеркнул, что на стратегическом уровне враг добивается поставленных целей очень и очень медленно.

"Уже не раз оккупационной армии ставили определенные сроки взятия под контроль тех или иных украинских территорий, но эти сроки всегда переносились", - напомнил Голягин.

