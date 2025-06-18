Премьер-министр Денис Шмыгаль подчеркнул, что Украина создала важный прецедент.

Европейская комиссия официально предложила интегрировать Украину в единую зону роуминга с Европейским Союзом Roam like at home с 1 января 2026 года. Об этом сообщила пресс-служба Еврокомиссии.

Отмечается, что это позволит украинцам звонить, отправлять SMS-сообщения и пользоваться мобильным интернетом с украинских телефонных номеров в 27 странах ЕС без дополнительных затрат. Такие же условия получат и граждане Евросоюза, которые будут путешествовать по Украине.

"Мы хотим, чтобы граждане Украины оставались на связи со своими близкими в ЕС и дома. Поэтому мы предлагаем Украине присоединиться к нашей роуминговой семье. Мы еще раз подтверждаем нашу неизменную приверженность Украине и ее гражданам", - отметила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

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На практике это означает, что путешественники из Украины в странах ЕС, а также граждане из ЕС в Украине смогут пользоваться мобильной связью по тарифам своих домашних операторов без дополнительных платежей. Это касается звонков, текстовых сообщений и мобильного интернета.

Кроме того, это гарантирует потребителям право на такое же качество и скорость мобильной связи, как и дома, а также бесплатный доступ к службам экстренной помощи.

В Еврокомиссии добавили, что действующее соглашение между операторами телекоммуникационных услуг ЕС и Украины будет продлено до 31 декабря 2025 года. Это обеспечит европейцам и украинцам возможность и в дальнейшем пользоваться преимуществами общей зоны роуминга до того времени, когда Украина фактически присоединится к зоне роуминга ЕС.

В свою очередь, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания правительства сообщил, что в Украине ожидают одобрения этого решения Советом ЕС. Таким образом с начала 2026 года Украина станет частью единого европейского коммуникационного пространства.

"Этим создаем важный прецедент - до сих пор ни одна из стран за пределами Евросоюза не приобщалась к политике Roam like at Home", - подчеркнул Шмыгаль.

Роуминговый безвиз с Европой - главные новости

С начала полномасштабного вторжения России в Украину европейские операторы в знак солидарности стали предоставлять украинцам на территории государств-членов ЕС временные льготные условия в пользовании связью.

Из-за войны в Украине Европейская комиссия каждый год одобряет продление еще на 12 месяцев временного соглашения о роуминге между европейскими и украинскими телекоммуникационными операторами, которое обеспечивает беженцам из Украины возможность оставаться на связи.

Однако сейчас уже речь идет об окончательном присоединении Украины к "роумингу как дома " - на тех же условиях, что и для всех европейских операторов.

Еще в 2023 году премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Кабмин поставил себе цель получить постоянный бесплатный роуминг для украинцев, находящихся на территории Европейского союза. Для этого Украина должна была адаптировать отечественное законодательство к европейским стандартам.

В июне 2024 года президент Владимир Зеленский подписал закон об имплементации норм европейского законодательства по роумингу.

15 апреля 2025 года украинский парламент принял законопроект, приближающий Украину к присоединению к единой зоне роуминга с ЕС. Принятие этого законопроекта было последним шагом перед переговорами с Брюсселем о присоединении к политике Roam like at home.

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