Рассказываем, когда будут отмечать Прощеное воскресенье 2026 и в чем суть этого праздника.

Последнее воскресенье перед Великим постом называют Прощеным. В этот день переплетаются православная традиция и народные обычаи Масленицы: люди просят прощения у близких, друзей и знакомых. Рассказываем, что означает праздник Прощеное воскресенье и почему важно просить прощения именно в этот день.

Что произошло в Прощеное воскресенье - история даты

Прощеное воскресенье - последний день Масленицы и день накануне Великого поста. В этот праздник православные готовятся к посту через прощение и духовное очищение. В храмах проходят особые службы: священники облачаются в темные одежды, а во время чина прощения на богослужении прихожане просят прощение друг у друга.

Прощение других считается обязательным условием для начала поста: без него даже строгое воздержание от пищи будет неполным. Поэтому просят прощения не только в церкви, но и у близких, друзей и знакомых - у всех, кого когда-либо могли обидеть.

Видео дня

Обычай просить прощение уходит в V-VI века, когда монахи из палестинских и египетских монастырей накануне Великого поста на 40 дней уходили в пустыню. Некоторые из них обратно не возвращались: в пустыне был суровый климат, можно было заболеть или же умереть от старости. Поэтому, прощаясь, монахи просили друг у друга прощения - за все вольные и невольные обиды, а также прощали других. Так и возник чин прощения - чтобы примириться с людьми и, через прощение обрести мир с Богом.

Со временем этот обычай распространился по всей православной традиции. Что интересно - сегодня его соблюдают даже те люди, кто редко бывает в церкви.

Когда Прощеное воскресенье 2026 в Украине

Дата праздника меняется каждый год, так как зависит от Великого поста, но это всегда - последний день Масленицы.

В 2026 году Масленица заканчивается 22 февраля - это и будет Прощеное воскресенье.

Что надо говорить в Прощеное воскресенье

Как уже писали выше, в Прощеное воскресенье принято просить прощения у родственников, друзей, коллег - Великий пост необходимо начинать с чистой душой и сердцем. Многие просят прощения лично, кто-то шлет сообщения или открытки. Считается, что лучше всего, конечно, просить прощение, глядя в глаза.

Люди говорят друг другу простые, но глубокие слова:

- Прости меня! - Бог простит, и я тебя прощаю!

Прощение такое должно быть не формальным, а содержательным.

С точки зрения психологии, прощение имеет множество положительных эффектов. Оно помогает освободиться от негативных эмоций, укрепляет здоровье, улучшает отношения с окружающими и помогает человеку духовно и морально вырасти.

Что нельзя делать в Прощеное воскресенье

В последний день Масленичной недели не стоит:

употреблять мясо - оно под запретом в течение всей Сырной недели;

ссориться и обижать кого-либо;

неискреннее просить о прощении и неискренне отвечать - это также неблаговидные поступки, делать это нужно осознанно.

Постарайтесь не отказывать в прощении.

Вас также могут заинтересовать новости: