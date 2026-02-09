Чтобы старые белые вещи стали белоснежными, нужно применить этот метод.

Сода пищевая используется не только в кулинарии, но также активно применяется в быту. Любителям чистоты обязательно стоит держать упаковку такого порошка в ящике ванной. Имея дома такое средство, вы не будете иметь проблем с тем, как отбелить белые носки, футболки, гардины и другие ткани. Сода имеет мощные отбеливающие свойства, которые не уступают химическим препаратам.

О том, как отбелить вещи с пятнами или пожелтевшими участками, рассказало издание Express со ссылкой на одну любительницу уборки.

Как отбелить белые вещи

Как сообщает Express, для осветления любых вещей используется смесь из трех веществ, которые освежают белый цвет. Этот проверенный метод помогает вернуть первоначальный вид потускневшей ткани. Поэтому если вы раздумываете, как отбелить белую футболку от желтизны, попробуйте такой способ на практике.

Сначала вещи нужно сложить в ведро с теплой водой. Туда влить 1/4 стакана перекиси водорода, стакан соды и чайную ложку моющего для посуды. Смешать все ингредиенты, замочить в растворе ткань и оставить так на 30-60 минут, в зависимости от стойкости загрязнения. Затем вещи нужно постирать в машинке обычным способом.

Также специалисты советуют не сушить белые вещи в стиральной машинке после стирки - это лишь закрепит пятна. Вместо этого лучше оставить их сушиться естественным образом.

Смесь соды, перекиси водорода и моющего осветляет белую ткань, убивает бактерии и устраняет неприятный запах. Она особенно эффективно удаляет остатки жира и соусов.

Если такой метод, как отбелить белую футболку, не сработал, попробуйте другой: сделайте густую пасту из соды и небольшого количества воды. Нанесите ее на особенно стойкие пятна на 20 минут, а затем постирайте в машинке.

Как отбелить тюль содой и солью

Оконные гардины, которые потускнели со временем, также можно осветлить до начального вида с помощью соды. Перед тем, как отбелить тюль, прополощите его холодной водой, чтобы смыть пыль. Затем сложите в таз с теплой водой температуры примерно 40°. Добавьте 2 столовые ложки соды и 3 соли. В таком растворе ткань оставляют на ночь.

На следующий день тюль нужно выкрутить, постирать в машинке на деликатном режиме или вручную, и высушить при комнатной температуре. Такая процедура должна убрать желтизну и старые пятна.

