Население Украины стремительно сокращается: демограф раскрыл масштабы

В Украине с начала полномасштабного вторжения РФ сокращение населения в среднем составляет около 1 миллиона 150 тысяч человек в год. Об этом заявил заместитель директора по научной работе Института демографии и исследований качества жизни имени Михаила Птухи НАН Украины Александр Гладун в интервью ТСН.

По его словам, с начала войны в Украине в среднем ежегодно рождались примерно 185 тысяч детей, тогда как умирало около 505 тысяч человек. Из этого выходит, что среднегодовое естественное сокращение населения составляло около 320 тысяч человек. Он отметил, что отдельно влияние оказывает миграция.

"Если мы усредним все данные по зарегистрированной миграции через западную границу Украины, то ежегодное сокращение будет около 830 тысяч за счет миграции. Таким образом, за счет этих двух факторов мы имеем ежегодное сокращение населения примерно на 1 миллион 150 тысяч", - сказал Гладун.

Кроме того, он отметил, что реальные масштабы миграции могут быть больше. Он напомнил, что в 2022 году из-за проблем с пересечением границы часть украинцев выезжала без надлежащего оформления документов, а еще часть людей могла покинуть страну нелегально.

"Ко всему прочему мы теряем население за счет потери территорий. Эти потери мы, к сожалению, не можем точно оценить, но часть наших людей остается на оккупированных территориях", - рассказал эксперт.

Гладун объяснил, что анализ демографической ситуации зависит от территории, по которой собираются данные. Он добавил, что Министерство юстиции регистрирует рождение и смерти только на подконтрольной Украине территории, которые регулярно меняются из-за боевых действий.

Война изменила население Украины

Ранее заместитель директора по научной работе Института демографии и социальных исследований имени М.В. Птухи НАН Украины, доктор экономических наук Александр Гладун заявил, что с начала полномасштабного вторжения РФ из Украины больше всего выехали женщины, дети и люди трудоспособного возраста. Он подчеркнул, что война сильно изменила население нашей страны.

Гладун отметил, что в Украине значительно выросла доля пенсионеров, что создает экономические проблемы для страны. Эксперт подчеркнул, что такая миграция привела к тому, что отчисления в государственные социальные фонды уменьшились.

