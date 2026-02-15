Обама сделал неожиданное заявление о существовании инопланетян

Бывший президент США опроверг информацию о том, что на территории авиабазы в "Зоне 51" могут содержать инопланетян.

44-й президент США Барак Обама верит в существование пришельцев, но сам он их не видел. Об этом бывший глава Белого дома заявил в интервью подкастеру Брайану Тайлеру Коэну, которое доступно в соцсети Х.

На вопрос журналиста, действительно ли инопланетяне существуют, он ответил утвердительно. В то же время Обама добавил, что не стоит верить распространенным байкам о том, что якобы пришельцев содержат на территории авиабазы в "Зоне 51" в США.

"Они существуют, но я их не видел, и их не держат в зоне 51. Там нет никаких подземных сооружений, если только нет какого-то грандиозного заговора, который они скрыли от президента Соединенных Штатов", - заявил бывший американский лидер.

Обама поделился с журналистом, что первым вопросом, на который он хотел получить ответ, став президентом, был именно о существовании инопланетян.

Внеземная жизнь: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что на территории США и Мексики расположена огромная пустыня Чиуауа, на которой скрывается Национальный парк "Карлсбадские пещеры". Ежегодно сеть из около 120 подземных пещер посещают примерно полмиллиона человек. Предполагается, что Карлсбадским пещерам может быть миллионы лет. Исследователи и сейчас находят вещи, которые они никогда не считали возможными, и которые могут иметь связь с поиском инопланетной жизни.

Также мы писали, что The Independent отметило, что в новом исследовании указано предположение, что развитые инопланетные цивилизации могут общаться между собой открытым способом, используя световые вспышки, как это делают светлячки. До этого астрономы искали странные радиосигналы с дальних планет или необычные тепловые следы, которые могли бы свидетельствовать о наличии высоких технологий. Поэтому в новом мыслительном эксперименте исследователи из Университета штата Аризона предлагают совершенно другой способ. Ученые пришли к выводу, что искусственные сигналы могут быть значительно более выраженными, чем естественное излучение пульсаров, если их создает развитая инопланетная цивилизация.

