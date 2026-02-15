Россияне штурмуют в направлении Боровой: в 3 ОШБр раскрыли планы врага в Харьковской области

При этом оккупанты особых успехов не имеют, утверждает военный.

Россияне пытаются выйти на берег реки Оскол, захватить город Боровая и соседние населенные пункты в Харьковской области, чтобы дальше наступать на Изюм. Об этом рассказал заместитель командира отделения коммуникаций 3 ОШБр Дисней в эфире канала Киев24.

"Так, как они хотят захватить Лиман и продолжать наступать на Славянск и Краматорск, так они хотят наступать на город Изюм, захватив Боровую", - отметил военный.

Он подчеркнул, что при этом оккупанты особых успехов не имеют, мол, они уже много раз говорили, что захватят вот-вот.

"Но наша бригада стоит на этом направлении, уже скоро будет второй год, и мы до сих пор стоим, никуда не уходить не собираемся", - заверил Дисней и добавил, что все благодаря украинским пилотам FPV и НРК, которые "очень хорошо работают".

Ситуация на фронте

Как сообщал ранее УНИАН, по словам военного эксперта Ивана Тимочко, пик возможностей россиян на фронте начал спадать. Он назвал четыре аргумента в подтверждение своих слов: невозможность компенсировать потери путем контрактов скрытой мобилизации; технологического прорыва в России не предвидится; и Европа, и Америка демонстрируют готовность давить на Россию; Китай заявил, что он и дальше поддерживает территориальную целостность Украины.

Между тем пилот батальона беспилотников "Шершней Довбуша" 68 ОЕБр с позывным Гусь рассказал о сильном давлении врага под Покровском. По его данным, враг давит на Гришино, чтобы захватить его и там накопить свои войска для дальнейшего продвижения на север.

Согласно последнему обновлению DeepState, недавно Силы обороны отбросили россиян вблизи Вербового в Днепропетровской области. В то же время армия РФ продвинулась в Ступочках и вблизи Закитного в Донецкой области.

