Предлагаем три проверенных рецепта шикарных блинов.

Масленица 2026 в этом году в Украине наступает 16 февраля и заканчивается 22-го, и это значит, что уже пора подбирать рецепты блинов для масленичной недели. Как правило, хозяйки пекут блины на воде, кефире или молоке - мы предлагаем несколько рецептов, каждый из которых невероятно простой, зато угощение получается очень вкусным.

Ажурные тонкие блины на молоке

Любая хозяйка сможет приготовить такие блины на молоке - рецепт не требует каких-то особенных ингредиентов, зато по такой технологии традиционное угощение на Масленицу получится очень удачным.

Ингредиенты:

пол-литра молока;

три куриных яйца;

три столовых ложки растительного масла;

триста граммов муки;

две столовых ложки сахара;

соль, сливочное масло.

Для того, чтобы приготовить такие идеальные блины на молоке, нужно сначала разбить в миску яйца комнатной температуры, затем добавить к ним соль и сахар. Взять венчик и перемешать с помощью него массу до однородной структуры, не взбивая. Затем влить стакан теплого молока, перемешать снова. Высыпать всю муку, не просеивая, опять перемешать до растворения всех комочков. По консистенции тесто должно напоминать густую сметану.

Потом добавить оставшееся теплое молоко, перемешать опять венчиком, тесто станет более жидким. Влить растительное масло, опять перемешать и оставить на 15-20 минут при комнатной температуре. Разогреть сковороду для блинов, смазать растительным маслом. В центр вылить половину половника теста и быстро распределить тонким слоем по всей поверхности. Жарить блины на среднем огне или чуть больше среднего. Как только края блинов начнут твердеть и покрываться корочкой, перевернуть блин на другую сторону руками. Готовое угощение выложить на тарелку, смазывая между собой сливочным маслом.

Нежные блины на кефире и кипятке

Второй вариант, который тоже часто берут на вооружение хозяйки - блины на кефире - простой рецепт, но очень удачный, и это подтвердит каждая женщина, хоть раз готовившая угощение именно так.

Ингредиенты:

два стакана кефира;

два стакана воды;

три куриных яйца;

две столовых ложки растительного масла;

два стакана муки;

две столовых ложки сахара;

чайная ложка соли;

половина чайной ложки соды;

сливочное масло.

Кефир подогреть до комнатной температуры, пока не станет теплым, добавить в него соду, перемешать и оставить на пять минут. Вбить яйца, всыпать соль и сахар, перемешать снова венчиком, не взбивая. Просеять в массу муку и опять перемешать венчиком до однородности, убирая все комки. Затем быстро влить два стакана кипятка и активно перемешать венчиком тесто, добавив растительное масло. Накрыть полотенцем и оставить при комнатной температуре на 10 минут.

Разогреть сковороду, смазать растительным маслом, вылить немного теста на поверхность и жарить блины до готовности с двух сторон. Вуаля - блины на кефире с кипятком готовы - их можно подавать к столу, предварительно смазав сливочным маслом.

Быстрые блины на воде

Третий способ, как приготовить блины, если дома нет ни молока, ни кефира, а отметить Масленицу хочется. На воде угощение получается ничуть не хуже, чем если использовать вышеперечисленные варианты основы для теста.

Ингредиенты:

три стакана воды;

три куриных яйца;

одна столовая ложка оливкового масла;

два стакана муки;

две столовых ложки сахара;

половина чайной ложки соли;

половина чайной ложки соды;

половина чайной ложки лимонной кислоты;

сливочное масло.

В любой момент можно приготовить такие удивительные блины - рецепт подходит даже новичкам, особенно тем, кто никогда плины не пек и переживает, что они могут порваться. Сначала нужно вбить яйца в миску и тщательно взбить их венчиком, затем добавить 500 мл теплой воды, всыпать сахар, перемешать массу. Еще 100 мл воды влить в чашку и растворить в ней указанное количество лимонной кислоты.

В отдельной миске смешать сухие ингредиенты - муку, соль и соду. Добавить мучную смесь в яичную, тщательно перемешать тесто миксером или венчиком, избавляясь от комочков. Оставить миску с заготовкой на 20 минут в комнате. По истечение этого времени влить в тесто воду с лимонной кислотой, еще раз перемешать и приступать к жарке блинов. Каждый из них нужно смазывать сливочным маслом, выкладывая на тарелку, и сразу подавать к столу.

