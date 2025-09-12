Постановление правительства, которым устанавливается фиксированная цена на электроэнергию для населения, потеряет силу 31 октября.

Кабинет министров пока не рассматривает вопрос повышения тарифа на электроэнергию для населения, отмечается в ответе Министерства энергетики на запрос УНИАН.

"Сейчас не рассматривается вопрос пересмотра условий механизма, предусмотренного Постановлением №483, в части изменения льготных фиксированных цен на электрическую энергию", - сказали в ведомстве.

В министерстве добавляют, что в "условиях сложной экономической ситуации из-за полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации, возникает необходимость продолжения поддержки населения во избежание значительного роста финансовой нагрузки на бытовых потребителей всех категорий, в том числе от повышения цены на электрическую энергию". Правда, прошлые пересмотры стоимости электричества для населения произошли уже во время военного положения.

Видео дня

Постановление Кабмина №483 от 2019 года предусматривает, что предприятия, на которые возложены специальные обязанности (АО "Энергоатом" и Частное акционерное общество "Укргидроэнерго") продают электроэнергию, поставляемую населению, по фиксированным ценам. Ею же определена нынешняя стоимость электроэнергии для населения - 4,32 грн/киловатт-час. Вместе с тем, согласно документу, "Энергоатом" и "Укргидроэнерго" должны продавать электроэнергию населению по фиксированным ценам только до 31 октября 2025 года. Соответственно, ноябрь может потенциально подарить людям новый тариф на свет, если правительство не продлит срок действия постановления.

Между тем, по данным СМИ, Министерство экономики прогнозирует повышение цен на электроэнергию для населения уже с 2026 года. Предполагается, что киловатты для украинцев будут дорожать в 2026-2028 годах, а ежегодное повышение составит 15% (плюс-минус 5%).

Тариф на электроэнергию для населения в Украине

Как известно, тариф на электроэнергию для населения не попал под действие законодательного моратория на повышение цен на коммунальные услуги для бытовых потребителей во время военного положения.

Кабинет министров с 1 июня 2023 года повысил тарифы на электроэнергию для населения до 2,64 грн/кВт-час. Годом позже правительство повторило это упражнение, подняв тариф уже до 4,32 грн/кВт-ч.

Вместе с тем, 14 мая Верховная Рада утвердила отчет парламентской Временной следственной комиссии, в котором, в частности, отмечалось, что последнее повышение тарифов на электроэнергию для населения было экономически необоснованным. Однако никакой ответственности за этим не последовало.

Вас также могут заинтересовать новости: