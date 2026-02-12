В феврале в православных храмах пройдет первая родительская поминальная суббота - Мясопустная.

В православном календаре есть особые дни, когда верующие молитвенно вспоминают усопших христиан. Такие даты называют родительскими субботами. Первая из них в году - Мясопустная, которая предшествует началу Великого поста. Рассказываем, что такое Мясопустная суббота, в чем ее смысл и почему она - Вселенская.

Что такое Мясопустная поминальная родительская суббота

Согласно церковному уставу поминать усопших родных принято в субботу в храмах. Но среди таких дней есть несколько особых дат, которые называются родительские субботы.

Мясопустная - первая из них. Ее название связано с традицией постепенно отказываться от мясной пищи перед Великим постом, а также с Мясопустной неделей (воскресеньем) - последним днем, когда разрешено употреблять мясо, после чего наступает Сырная седмица, или Масленица.

Мясопустная суббота, благодаря положению перед Великим постом, имеет статус Вселенской. То есть, это день, когда поминают не только ушедших близких, но и молятся за спасение души всех умерших христиан. Таких дней в церкви всего два в году.

Сам смысл дня - не только в подготовке к ограничениям в пище, но и в духовном осмыслении жизни и смерти.

Когда Мясопустная суббота 2026

Дата, когда родительская поминальная суббота накануне Великого поста, меняется каждый год, так как зависит, собственно, от дат самого поста.

Вселенская родительская суббота, Мясопустная, в 2026 году приходится на 14 февраля.

Что несут в церковь на родительскую субботу, обычаи дня

В Мясопустную родительскую субботу главное - это молитва за усопших. Считается, что именно молитва живых помогает душам умерших обрести покой и простить им все прегрешения.

В храмах в такие общепоминальные дни проходят заупокойные литургии и панихиды, читают специальные молитвы об упокоении душ. Верующие подают записки с именами умерших родственников, чтобы священник помянул их на службе.

В церковь на Мясопустную родительскую субботу обычно несут поминальные продукты, "панихидки" - их оставляют на панихидном столе. В "панихидки" кладут постные продукты:

круглый хлеб или калач;

растительное масло;

сахар;

вода;

сладости и печенье;

фрукты и другие.

Надо сказать, что нести "панихидку" в храм необязательно, главное - не продукты, а молитва.

Если нет возможности пойти в церковь, можно помолиться дома: зажечь свечу или лампаду перед иконами и прочитать заупокойные молитвы своими словами или по молитвослову. Как уже говорили, во Вселенскую родительскую субботу молятся не только за конкретных родственников, но и за всех усопших православных, особенно за тех, помолиться о ком некому.

После богослужения в храме многие идут на кладбище, а дома накрывают поминальный стол. Главным блюдом является кутья - обрядовая каша из пшеницы или риса с медом, орехами и сухофруктами. В народе также принято после застолья оставлять немного кушанья и ложи на столе - для покойных родственников.

Также в этот день принято делать добрые дела: помогать нуждающимся, подавать милостыню или, участвовать в благотворительности.

Мясопустная родительская суббота - главные запреты

В родительскую субботу важно помнить о духовной сути дня и избегать мирских развлечений:

не стоит превращать поминовение усопших в формальность или шумное застолье;

не следует распивать спиртное, особенно на кладбище, а также оставлять на могилках еду - печенье и конфеты следует отдать другим посетителям или даже случайному прохожему;

шумные разговоры, смех, музыка и любые развлечения противоречат православной традиции и отвлекают от молитвы.

нельзя сориться, выяснять отношения, проявлять раздражение или злость.

Прямого запрета на работу в этот день нет, но лучше избегать суеты, отвлекающей от молитвы.

Главное правило Мясопустной родительской субботы - помнить, что день предназначен для молитвы, тишины и уважительной памяти об умерших. Вместе с тем, не стоит погружаться и в чрезмерную печаль: смерть не означает конца жизни, а уныние - это один из семи смертных грехов.

