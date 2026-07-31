Зеленский сообщил, сколько украинских и российских военных погибло в войне

Потери российских захватчиков в разы превышают потери Сил обороны Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл данные о потерях Сил обороны Украины и российских оккупантов за период войны. Об этом глава государства сказал в интервью американскому телеканалу Fox News.

Сначала у президента Украины спросили, сколько россиян было убито в ходе войны.

"Их потери – 1 миллион 600 тысяч. Около 700 тысяч убито", – сказал Зеленский.

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Также его спросили, какие потери понесли Силы обороны Украины. Президент сказал, что не очень хочет быть откровенным по этому поводу, чтобы не дать россиянам возможности понять, какова ситуация в украинской армии. Впрочем, цифры украинских потерь Зеленский назвал.

"У нас погибло около 50 тысяч солдат. И около 400 тысяч раненых. И огромное количество пропавших без вести", – подчеркнул президент.

Потери Украины и России в войне

По данным The New York Times, за четыре года войны России против Украины погибли или получили ранения более двух миллионов российских и украинских военнослужащих.

В феврале 2024 года Зеленский заявлял, что на войне погибло 31 тысяча украинских военнослужащих. В феврале 2026-го он сообщал, что со стороны Украины в войне погибло 55 тысяч военных.

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