В Луганске из-за попадания осколков снаряда в маршрутку погибли 2 человека, 4 ранены

Как сообщила УНИАН пресс-службы городского совета, сегодня, 8 июля, в 7.50 в результате попадания осколков снаряда в маршрутное такси №132 в районе квартала Пролетариата Донбасса погибли два человека, четверо ранены. Пострадавшие доставлены в лечебные учреждения.Читайте такжеВ Донецке КамАЗ с террористами столкнулся с маршруткой, боевики оцепили место аварии

Горсовет просит жителей ограничить передвижение по городу без острой необходимости, а также избегать места вооруженных противостояний.

Как сообщал УНИАН, с 5 июля террористы сконцентрировали свои силы в Луганске и Донецке. Они обстреливают жилые кварталы и аэропорт, занятый украинскими силовиками.