На Житомирщине после свадьбы госпитализировали 47 гостей

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил в телефонном разговоре главный врач этой больницы Николай Зозуля.

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По его словам, "в больнице сейчас на лечении уже 47 больных, которые начали обращаться с симптомами пищевого отравления после свадьбы в селе Немиринцы". "Как видите, люди продолжают поступать", - добавил он.

К расследованию факта массового отравления на свадьбе в Немиринцах Ружинского района уже подключилась прокуратура, сообщила корреспонденту УНИАН руководитель пресс-службы прокуратуры Житомирской области Татьяна Гоша.

По ее словам, "процессуальное руководство по уголовному производству осуществляет прокуратура Ружинского района".

Правоохранители расследуют уголовное правонарушение по ч.1 ст. 325 (нарушение санитарных правил и норм относительно предотвращения массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины.

Гоша также рассказала, что специалисты Госсанэпидслужбы в Житомирской области отобрали образцы пищевых продуктов, которые люди ели на свадьбе, чтобы провести необходимые анализы. Сейчас состояние пострадавших - средней тяжести.

Как сообщал УНИАН, 13 августа количество людей, которые госпитализированы с отравлением после свадьбы в селе Немиринцах Ружинского района, возросло до 43, среди них 8 детей в возрасте от 2 до 17 лет. Одна женщина находилась в реанимационном отделении. Состояние остальных больных определяется как средней тяжести.

Предварительная причина заболевания – употребление некачественных продуктов питания на свадьбе.

Первые больные начали поступать в больницу ночью 12 августа. Пострадавшие праздновали свадьбу на территории частного домохозяйства и употребляли пищу домашнего приготовления. Всего на празднике было около 200 человек.

У всех госпитализированных симптомы одинаковые - температура до 40°C, головная боль, боль в пояснице, диарея.

В месте вспышки инфекции работают специалисты санэпидслужбы, которые должны установить источник заражения.

12 августа информация о происшествии по результатам проведенной проверки внесена в Единый реестр досудебных расследований и определена предварительная правовая квалификация согласно со ст. 325 УКУ.