В Тернопольской области госпитализировали 41 человека с пищевым отравлением

Как сообщили корреспонденту УНИАН в секторе общественных связей областного управления милиции, соответствующая информация в милицию поступила из Гусятинской центральной районной больницы. В целом за медицинской помощью обратился 41 человек, в том числе 11 несовершеннолетних.

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У всех медики диагностировали пищевую интоксикацию. Вероятнее всего, пострадавшие могли отравиться во время свадьбы, которую в эти выходные вместе праздновали в городе Копычинцы.

Происшествие милиционеры внесли в журнал единого учета. По этому факту правоохранительные органы проводят проверку.