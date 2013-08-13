В Тернопольской области госпитализировали 41 человека с пищевым отравлением
20:34, 13 августа 2013Общество
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В Тернопольской области из-за пищевого отравления в больницу попал 41 человек.
Вероятнее всего, пострадавшие могли отравиться во время свадьбы / Фото : аzbyka.ru
Как сообщили корреспонденту УНИАН в секторе общественных связей областного управления милиции, соответствующая информация в милицию поступила из Гусятинской центральной районной больницы. В целом за медицинской помощью обратился 41 человек, в том числе 11 несовершеннолетних.
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У всех медики диагностировали пищевую интоксикацию. Вероятнее всего, пострадавшие могли отравиться во время свадьбы, которую в эти выходные вместе праздновали в городе Копычинцы.
Происшествие милиционеры внесли в журнал единого учета. По этому факту правоохранительные органы проводят проверку.
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