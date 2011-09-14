Сотрудница банка обвела вокруг пальца 37 человек

Правоохранители разоблачили главного экономиста одного из коммерческих банков Жмеринки Винницкой области, которая на протяжении девяти месяцев 2010 году присвоила 819 тысяч гривен.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью УМВД в Винницкой области, по предварительным данным, 54-летняя женщина «помогала» знакомым снять-положить деньги на депозит, осуществить денежные переводы, снять деньги со счета и пр. Когда к ней обращались знакомые с просьбой снять деньги с депозита, она брала у них все необходимые документы и предлагала прийти через несколько дней за деньгами. Когда клиент уходил, злоумышленница оформляла документы на снятие денег со счета и получала деньги в кассе. Когда же знакомые возвращались в банк, она объясняла, что есть ряд проблем со снятием средств, поэтому нужно еще подождать.

Когда прошло определенное время и пострадавшие поняли, что их обманули, они сообщили милицию.

В целом сотрудница банка обманула 37 человек, а присвоенные 819 тысяч гривен потратила на собственные потребности: приобрела квартиру и автомобиль.

В отношении нее возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

Банк, где работала злоумышленница, вернул средства всем пострадавшим.