В Запорожской области объявили штормовое предупреждение

В Запорожской области объявлено штормовое предупреждение. Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГУ МЧС в Запорожской области, "по данным украинского Гидрометцентра, 18 января ожидаются сложные погодные условия: усиление юго-восточного ветра до 19-24 м/с, 19-20 января - до 25-30 м/с. Сильный снег, метель, ухудшение видимости 100-500 метров".

Так же возможно обмерзание судов в акватории Азовского-Черноморского бассейна, Каховского водохранилища, где прогнозируется высота волн до 1,5 - 2 метров.

ГУ МЧС в Запорожской области предупреждает, что "из-за ухудшения погодных условий возможны трудности с движением транспорта на автодорогах, железнодорожном транспорте, порывы линий электропередач в результате их обледенения".