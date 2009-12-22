Закарпатский областной совет принял гимн области
Проголосован текст XIX века
Закарпатский областной совет принял текст гимна Закарпатской области.
Как передает корреспондент УНИАН, решение принято сегодня во время очередной сессии областного совета.
Предложение принять текст гимна Закарпатья на слова священника и пиателя Александра Духновича (1803-1865) «Подкарпатские русины, оставьте глубокий сон» внес депутат облсовета Евгений ЖУПАН.
За текст гимна проголосовали 46 депутатов из 78 присутствующих в зале.
Против гимна резко выступил депутат облсовета, председатель Закарпатской организации общества “Просвита им. Тараса Шевченко» Владимир ПИПАШ. Он, в частности, заявил, что текст – устаревший, слова – смесь русского с украинским, и нынешней молодежи они непонятны. «Я не знаю, кто сможет понять и выучить такой текст из нынешнего молодого поколения? И зачем такой гимн, который не понимают?», - спросил В.ПИПАШ.
Текст гимна:
Подкарпатские русины,
Оставьте глубокий сон.
Народный голос зовет вас:
Не забудьте о своем!
Наш народ любимый
да будет свободный
От него да отдалится
неприятелей буря.
Да посетит справедливость
уж и русское племя!
Желание русских вождь:
Русский да живет народ!
Просим Бога Вышняго
да поддержит русскаго
и даст века лучшаго!
Это стихотворение А.Духнович написал в середине ХІХ века.